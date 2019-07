Hvis du ikke har set Huddersfields nye trøje - så pris dig lykkelig. Lidt endnu.

For i denne artikel ser vi lidt nærmere på Championship-klubbens nye dragt, der har fået en del modvind på blot et lille døgns tid.

Championship-klubben, der har Philip Billing og Mathias Zanka Jørgensen i truppen og for nyligt hentede den tidligere AGF-keeper Kamil Grabara, har nemlig fået bettingfirmaet Paddy Power som trøjesponsor.

Og her har klubben valgt - eller er blevet købt til - at have sponsornavnet stående skråt hen over fronten af trøje. Fra skulder til hofte som et skråbånd.

#htafc's new home kit for the upcoming 2019/20 season has today been revealed!



Produced by main supplier @UmbroUK, the new home kit features a modern spin on the traditional blue and white striped home shirt thanks to new title sponsor @paddypower. — Huddersfield Town (@htafc) 17. juli 2019

Klubben præsenterede den nye trøje onsdag og spillede træningskamp i trøjen samme aften mod League 1-klubben Rochdale.

Flere har allerede kåret trøjen til en af de værste nogensinde og gjort stygt nar med, at det skrå sponsornavn får det til at ligne noget fra en polterabend.

Tager man et hurtigt kig på søgeordene 'Huddersfield' og 'kit' på Twitter, så har du underholdende læsning til et par timer.

Nævn en værre trøje end den nye fra Huddersfield. Trøjesponsoraterne er stukket af.

Fair play Huddersfield. Det er nok den værste trøje, jeg nogensinde har set.

Huddersfield-trøjen er ægte, og den ser ret skidt ud.

Da Paddy Power brainstormede præsentationen af denne pinlige Huddersfield-trøje for at få en opmærksomhed, havde de nok ikke satset på at Newcastle præsenterede Steve Bruce som ny træner cirka et kvarter efter. (Hvilket også får en masse modvind.)

Flere medier, heriblandt BBCs lokale redaktion i Yorkshire, som dækker Huddersfield, har skrevet om fansenes undren og raseri over den nye trøje. Men det stopper ikke her.

The huddersfield town kit is real and it does look quite bad pic.twitter.com/DFVEb6uRkH — Adam Mottershead (@adsium) 17. juli 2019

Det engelske fodboldforbund, FA, er nemlig gået ind i sagen.

FA har udsendt en officiel pressemeddelelse ifølge BBC, der skriver, at de ønsker en redegørelse fra klubben om trøjen, da den kan være i strid med reglerne for trøjesponsorer og måske kan blive bandlyst fra at blive brugt.

'FA har klare dragt- og reklameregulativer for alle klubkampdragter. Hvis vi mener, at nogen klub har overtrådt de regler, ser vi på det og, hvis nødvendigt, tager affære.'

Man kan kun håbe.