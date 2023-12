Det største snefald i München siden 2006 har medført, at lufthavnen i den tyske storby var lukket for al flytrafik lørdag.

Henrik Månsson og hans syv kammerater blev ramt af dette, da de skulle have været fløjet hjem til Danmark lørdag, efter de havde været på en fodboldtur sammen for at se FC København spille 0-0 mod storklubben Bayern München i Champions League-gruppespillet på Allianz Arena. En kamp, som de kom for at se onsdag aften i den sydtyske by.

Hvad der ellers havde været en rigtig god tur, blev erstattet af store frustrationer, uvished og magtesløshed, da gruppen stadig er strandet i München på grund af adskillige aflyste fly flere dage i streg og fyldte toge ud fra München.

»Vi kan ikke mere. Vi savner vores koner og børn,« siger Henrik Månsson til B.T. og beskriver, hvad gruppen har været igennem på den efterhånden alt for lange tur til München.

Foto: Louisa Off/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Louisa Off/Reuters/Ritzau Scanpix

Rejsen var booket hos KLM, som har et samarbejde med Lufthansa. Det var med det tyske selskab, at gruppen skulle have fløjet med hjem i første omgang, og det er dem, som stadig ikke har formået at få fragtet dem hjem til Danmark.

»I første omgang var håbet, at Lufthansa kunne finde en ny afgang til os søndag,« fortæller Henrik Månsson, hvorefter et større kaos opstod.

Henrik Månsson selv kalder det 'en ren farce,' hvor han fik at vide, at de ikke kunne komme med det fly, som de var blevet ombooket til, da KLM ikke kunne udstede nye billetter på grund af, at de var checket ind på et aflyst fly i første omgang.

Efter flere opkald frem og tilbage til KLM og Lufthansa, lykkedes det efter flere timer i en telefonkø natten til søndag ham at finde en afgang til gruppen mandag klokken 21. Det var så også en afgang, som endte med at blive aflyst i løbet af søndagen.

Henrik Månsson forklarer, at Lufthansa herefter tilbød dem e

Der er faldet en hel del sne i München i weekenden. Foto: Privat Vis mere Der er faldet en hel del sne i München i weekenden. Foto: Privat

n togafgang, som viste sig at være udsolgt på grund af, at alle passagerer fra de aflyste Lufthansa-afgange var blevet tilbudt den afgang.

Hvis gruppen i stedet ville vælge at leje en bil for at køre den lange tur hjem fra München til København, skal de selv betale for billejen, der ikke vil blive betalt at flyselskaberne. Dog siger Henrik Månsson, at det må blive løsningen – eller en selvbetalt togtur – hvis tirsdagens afgang også ender med at blive aflyst.

»Vi er pænt pressede. Jeg har en kæreste, der skal aflevere to børn hver dag, som jeg plejer at være en del af. Man føler sig meget magtesløs,« siger Henrik Månsson.

Nu har gruppen fået billetter hos SAS, der også samarbejder med KLM, til en direkte afgang mod København tirsdag aften klokken 20.25.

Lufthavnen i München skriver dog på deres hjemmeside, at de lukker lufthavnen ved midnat mandag indtil tirsdag middag på grund af isslag, der i værste fald kan komme til at påvirke flytrafikken op gennem tirsdagen.