Shane Duffy har scoret to mål mod Danmark. Hans hovedspil er i særklasse, advarer danske spillere og Hareide.

Med to indkasserede mål i de fem kampe mod Irland i løbet af de seneste to år har det danske fodboldlandshold haft godt styr på irernes ofte halvtamme og forudsigelige offensiv.

Men ser man nærmere på de to mål, har irerne alligevel en styrke, som Danmark har svært ved at dæmme op for. Begge Irlands mål er nemlig scoret af forsvarsspilleren Shane Duffy efter dødbolde.

Og det er ingenlunde tilfældigt, at det netop er Brighton-klippen, der har været det danske forsvars bøddel.

Med sin gode timing og enorme springkraft er han utrolig skarp i modstandernes felt, lyder det fra spillerne Thomas Delaney og Simon Kjær samt landstræner Åge Hareide.

- Shane Duffy er et våben. Vi kan have nok så gode hovedstødsspillere, mig selv inklusive, men der er typer i fodbold, hvor man bare må tage hatten af.

- Når han kommer ind i en duel, så er det svært at have med at gøre. Det handler om at minimere de situationer, hvor han kan få mulighed for at komme med frem, siger Thomas Delaney.

Med sine 193 centimeter er Shane Duffy ikke meget højere end mange andre forsvarsspillere, men han er stærkere, mener Delaney.

Duffy udlignede sent i kampen, da Danmark og Irland i juni spillede 1-1 i Parken. Ved den lejlighed vandt han en hovedstødsduel med Simon Kjær og scorede.

- Det er dødbolde, de er stærkest på, og Shane Duffy er et ordentligt skur, og han er rigtig, rigtig dygtig. Det vidste vi udmærket godt, da han scorede sidst.

- Han fik en perfekt slået bold, og han kom de der 20-30 centimeter højere. Hvis man skal tage et skridt bagud for at komme op til ham, mens han kommer i løb, så ved man godt, det er slut.

- Så vi kommer til at lægge en plan for, hvordan vi skal lukke ham ned, siger anfører Kjær.

Åge Hareide medgiver, at Duffy har et unikt hovedspil, men han advarer samtidig mod kun at fokusere på forsvarsspilleren, der har scoret tre mål i 30 landskampe for Irland.

- Det er ikke tilfældigt, at det lige er ham, der har scoret to mål mod os, selv om det er lidt underligt, at han ikke er lige så farlig mod andre hold end Danmark. Han er stærk i luften og en stor trussel på dødbolde.

- Men vi skal ikke kun koncentrere os om ham, for vi skal have fokus på, hvordan vi generelt står rigtigt organiseret på modstandernes dødbolde, for det plejer vi at være gode til. Vi har jo højde og fysik på vores hold, siger landstræneren.

Irlands landstræner, Mick McCarthy, roser Shane Duffys evner i begge ender af banen.

- Han er vigtig for vores hold og har været det i lang tid. Han er en topklasse forsvarsspiller, og så er han god i modstanderens felt.

- Han er en trussel på frispark og hjørnespark, så vi er afhængige af gode leveringer til ham, siger McCarthy.

- Men det vil også være fint, hvis der er andre, der scorer mod Danmark, tilføjer landstræneren.

