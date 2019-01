Mathias Zanka Jørgensen, Jonas Lössl og Philip Billing skal have ny træner.

For David Wagner stopper med øjeblikkelig virkning som Huddersfield-manager. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse, hvor der bliver sat ord på trænerens stop.

Heri lyder det, at den 47-årige Wagner stopper efter at have haft samtaler med bestyrelsen.

Og her er man kommet frem til, at det er den bedste beslutning at finde en ny træner.

David Wagner er færdig som manager for Huddersfield. Foto: ANDREW BOYERS

»Jeg vil gerne takke David for alt det, han har opnået for Huddersfield de sidste tre-et-halvt år. Under hans vinger, har vi opnået ting på banen, der overgår alt, og det har overgået alle mine forventninger som både formand og fan,« siger klubbens bestyrelsesformand Dean Hoyle til klubbens hjemmeside.

»Under David har klubben opnået den højeste position i mere end 50 år, og vi har skabt minder, der vil vare for evigt. Det han har opnået vil give ham en plads i Huddersfields historie på linje med store navne som Herbert Chapman og Mick Buxton - legendariske managere, der har ændret klubbens udtryk,« siger Hoyle.

Han understreger, at det ikke var hans plan at fyre Wagner i denne sæson. Og Hoyle forklarer, at det er David Wagner selv, der tidligere er kommet til bestyrelsen med meldingen om, at han ville have en pause fra fodbold.

Dog var han villig til at blive indtil sommerpausen. Det var egentlig planen, men den er altså lavet om nu.

Huddersfield ligger på sidstepladsen i Premier League. Foto: LEE SMITH

»Efter en lang snak følte vi egentlig, det var bedst, at David blev, til sæsonen var slut. Men vi har løbende haft en dialog, og vi føler, at det nu er det rette tidspunkt at skilles,« siger Hoyle.

Det bliver Mark Hudson, der skal stå i spidsen for Huddersfield i weekendens kamp mod Manchester City. Og Dean Hoyle lægger ikke skjul på, at han er ærgerlig over, at David Wagner nu er fortid i klubben.

»Det er en meget trist dag, men nu må vi se fremad. Det kræver både fodbold og vores nuværende situation,« siger Hoyle.

Og der er da også rigeligt at se til for ham og resten af Huddersfield-mandskabet. For de ligger lige nu sidst i Premier League med blot 11 point med hele otte point op til 17.pladsen, der sikrer endnu en sæson i den bedste engelske række.