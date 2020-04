Danmarks fodbolddrenge skal gøre comeback på DR og TV 2.

I en ny undersøgelse, udført af YouGov for B.T., mener et markant flertal af danskerne, at tv-rettighederne skal vende tilbage på kanalerne, som flest danskere har mulighed for at se.

Det taler sit tydelige sprog.

»Herhjemme er tv-seere meget loyale over for DR og TV 2. Og mange tænker, især med landsholdet, at det er noget, som er vigtigt for hele nationen. Derfor skal det nå bredt ud. Man skal have muligheden for at kunne se det,« siger Jesper Jørgensen, sportsøkonom i Deloitte.

Discovery har udløbsår på rettighederne i 2022.

Men ifølge Jesper Jørgensen får Discovery meget svært ved at forlænge rettighederne, når de inden for den nærmeste fremtid skal forhandles.

Især når man tager in mente, at Discovery har mistet 1,2 millioner af seere efter bruddet med YouSee, mener eksperten.

»Det er svært at vide, hvor man har dem. Deres udfordring er, at hvis deres udbredelse ikke bliver bedre, så skal der sælges rigtig mange Dplay-abonnementer, for at det kan hænge sammen,« siger eksperten om Discoverys streamingplatform.

YouGov-undersøgelsen 1.247 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov-panelet har i perioden 6. til 9. marts svaret på følgende spørgsmål: 'Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Alle Danmarks herrelandskampe (kvalifikationskampe og slutrundekampe, IKKE træningskampe) i fodbold bør vises på DR og/eller TV 2?' Svarene blev følgende: Helt uenig 10%

Delvist uenig 3%

Hverken enig eller uenig 17%

Delvist enig 11%

Helt enig 41%

Ved ikke 18%

»Alle, der var på YouSee, har vinket farvel til dem. Så skal mange pludselig have et Dplay-abonnement. Og selv om tendenserne bevæger sig den vej, så ved jeg ikke, om deres kalkulation kan hænge sammen. Jeg ved heller ikke, om Uefa har et krav til, at et vis antal skal have adgang til kanalerne.«

Og mister Discovery landsholdsrettighederne, vil man hverken sidde på Premier League, Champions League eller landsholdet. Derudover har B.T. erfaret, at TV 2 overtager Europa League-rettighederne - fra netop Discovery.

Discovery har ikke ønsket at stille op til interview.

B.T. har til gengæld forhørt Dansk Boldspil-Union (DBU) ind til undersøgelsen.

»Vi tager det først og fremmest, som om mange gerne vil følge landsholdet. Vi har mærket en voksende opbakning, og det skildrer resultaterne også. Derudover tror jeg, at mange er vokset op med kampe på DR og TV 2, så der er måske en klar tendens til, at man godt kan lide det, der har været. Derfor ser jeg det som meget naturligt,« siger pressechef i DBU Jakob Høyer til B.T.

Rent praktisk er det sådan, at det er Uefa - og ikke DBU - som indgår aftaler med tv-stationer, når der skal forhandles nye aftaler på plads. DBU sælger rettighederne til Uefa, som så afholder budrunder fra tv-stationer.

Derfor ønsker DBU ikke at forholde sig til, hvorvidt man har kig på andre tv-stationer, eller om man er i dialog med Uefa om fremtidens tv-partner. De henviser i stedet til Uefa, som ikke ønsker at udtale sig. Jakob Høyer understreger dog, at samarbejdet mellem DBU og Discovery var og er godt - trods bruddet med YouSee.

»Vi har hele tiden sagt, at det er beklageligt og en uholdbar situation, hvis mange ikke har en bred mulighed for at se landsholdet. Men vi mangler at se, hvad det betyder. Vi har jo ikke haft en landskamp siden (Discoverys konflikt med YouSee, red.). Derefter vil vi se, om der er lige så mange seere. Det håber vi på.«

»Vi er meget tilfredse med Discovery, der har lavet fremragende dækninger med gode vinkler og gode kommentatorer. Det regner vi også med, når vi starter op til efteråret igen, hvis vi må. Derfor håber vi, at YouSee og Discovery finder en løsning. Det er det, vi forholder os til.«

Om DBU gerne vil have fodbolden tilbage hos DR og TV 2, vil Jakob Høyer ikke tage stilling til. Han indrømmer dog, at man i DBU har særlige ønsker i en tv-partner.

»Det er selvfølgelig vigtigt, at det er en landsdækkende kanal, som viser det. På den måde kan så mange som muligt se med, når landsholdet spiller. Vi ved, at folk er engageret i landsholdet, og det er sådan, at mange gerne vil se det.«

I 2014 sikrede Discovery sig landsholdsrettighederne fra TV 2. Aftalen blev forlænget i 2016 - to år før den udløb - til 2022.