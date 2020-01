Et døgn skulle der gå, før Christian Eriksen blev præsenteret som ny Inter-spiller, til han fik sin debut.

I det 66. minut blev han skiftet ind ved stillingen 1-1 i kvartfinalen i Coppa Italia mod Fiorentina, og øjeblikket efter lavede Inter sejrsmålet til 2-1.

Christian Eriksen fik med andre ord en god oplevelse i sin første kamp, og det samme gjorde de fire danske venner fra Aalborg Philip Villadsen, Jacob Pilgaard, Nikolaj Petersen og Adam Lindholt, der alle tog en hurtig beslutning og rejste til Milano i begyndelsen af ugen, da det kom frem, at Eriksen ville skifte klub.

»Det var en kæmpe oplevelse. En grande oplevelse,« siger Nikolaj Petersen og Jacob Pilgaard nærmest i munden på hinanden.

Christian Eriksen fik debut i pokalkampen mod Fiorentina. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Christian Eriksen fik debut i pokalkampen mod Fiorentina. Foto: MIGUEL MEDINA

De skulle bare opleve Christian Eriksen debut på tætteste hold, og der blev købt både trøjer og halstørklæder som minde om turen.

Men meget tættere på end tribunerne kom de ikke på Christian Eriksen, selv om de flere timer efter kampen var på San Siro.

Christian Eriksen har hele ugen været skærmet af så meget som muligt, da han er Inters ubetinget største stjerne, og efter kampen var han som den eneste af alle spillere og ledere omgivet af to vagter på vej ud af omklædningsrummet.

Han svarede dog høfligt, da B.T. spurgte ham om en kommentar:

»Ikke nu desværre. Jeg må ikke tale endnu,« sagde Christian Eriksen. Inter har oplyst til B.T., at klubben grundet den store interesse for Christian Eriksen i den første tid holder ham til interview til klubbens egne medier.

Til trods for, at Christian Eriksen kun var at se på banen for fansene, var turen alle pengene værd for de danske venner fra Aalborg.

»Selvfølgelig. Vi tog også lige kampen med i går (tirsdag, red), AC Milan mod Torino, men vi er her primært for Christian Eriksen,« siger Jacob Pilgaard.

»Man kan klart mærke på publikum, at han har en form for heltestatus hernede,« tilføjer Philip Villadsen.

Vennerne er enige om, der kun manglede en smule for at toppe deres aften i Milano.

»Måske manglede der lige kassen fra grande Eriksen,« lyder det fra Jacob Pilgaard, mens mindre kunne gøre det for Adam Lindholt.

»En assist ville også have været fint.«

Det skal de nok få mulighed for at se en anden gang. Så snart, Christian Eriksen kom ind på banen, var han ham, spillet blev bygget op om, og han var også den, der tog frispark.

Antonio Conte, Inters træner, sagde da også efter kampen, at han aldrig havde oplevet at smide en spiller ind i kamp, dagen efter han var ankommet.

Men når man har en superstjerne, kan man jo lige så godt gøre brug af ham.