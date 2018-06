Christian Eriksen og Henrik Dalsgaard undrer sig over, at dommeren behøvede videohjælp til at dømme straffe.

Saransk. Da dommer Bakary Gassama i slutningen af første halvleg løb ud for at kigge en straffesparksituation igennem på video, var flere af de danske landsholdsspillere allerede sikre på, at Peru ville få tilkendt et straffespark.

Inde på banen havde danskerne allerede set, at Yussuf Poulsen havde taget det ene ben på Christian Cueva i VM-kampen, efter at peruaneren havde lavet en skudfinte.

Derfor undrede det danskerne, at videodommersystemet VAR (Video Assistant Referee) skulle tages i brug.

- Det var ikke nødvendigt at bruge VAR i den situation. Yussuf sparkede ham bare ned, så der var straffespark, og det var også den fornemmelse, vi havde inde på banen, siger Christian Eriksen efter Danmarks 1-0-sejr.

Også Henrik Dalsgaard forventede, at Peru ville få tilkendt straffespark, selv om dommeren i første omgang havde ladet spillet køre videre i cirka 30 sekunder.

- Det var første gang, jeg har oplevet det, og jeg tror, at dommeren havde ret. Det var min fornemmelse inde på banen.

- Jeg synes godt, at man kunne se, at hans støtteben blev hævet, og jeg var lidt bange i sekunderne efter, for man går lidt og venter på det.

- Det gør kendelsen nemmere at acceptere, fordi den er blevet set igennem af flere dommere, siger Henrik Dalsgaard.

Christian Cueva sparkede selv straffesparket, som han sendte langt over Kasper Schmeichels mål.

Den danske keeper synes, at forløbet op til, at dommeren så situationen igennem en ekstra gang, kunne være forløbet smartere.

- Hvis den rigtige beslutning bliver taget i sidste ende, er det fint nok, men når hele processen er, at man spiller videre, så er det lidt en gråzone. Med tiden skal det nok blive godt, men lige nu skal vi finde ud af, hvordan det skal bruges rigtigt.

- Når der kommer sådan en situation, så står man nemlig og venter på om, der sker noget. Så går der 30 sekunder, hvor man når at tænke: "Nå okay, der sker ikke noget," og lige pludselig så gør der alligevel.

- Det er lidt underligt. Men når det kommer helt på plads, så skal det nok blive godt, siger Schmeichel.

/ritzau/