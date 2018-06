De danske spillere mener, at Australien begik frispark på Yussuf Poulsen umiddelbart før udligningen til 1-1.

Samara. De danske landsholdsspillere føler sig snydt umiddelbart før den australske scoring i torsdagens 1-1-kamp ved VM.

En gennemsyn med VAR-systemet var med til at give Australien straffespark ved udligningen, men kort forinden overså dommeren et frispark på Yussuf Poulsen ved midterlinjen, mener danskerne.

- Det er lidt af et møgsystem.

- Det er anden kamp i træk, at det går imod os, siger Christian Eriksen, da Peru også fik tildelt et straffespark efter et VAR-gennemsyn i Danmarks 1-0-sejr i det første VM-opgør.

- De anvender kun VAR ved straffespark, hjørnespark og offside, men vi mener, at der blev begået frispark på Yussuf Poulsen oppe på midten af banen, siger Eriksen.

- Når man bruger VAR på den ene, så er man næsten også nødt tit at bruge det på den anden.

Anfører Simon Kjær slår også fast, at Danmark burde have fået et frispark, før australierne løb ned i den modsatte ende og fik tilkendt et straffespark. Det skete i en situation, hvor Yussuf Poulsen rørte bolden med armen.

- Der er klart frispark på Yussuf oppe på midten.

- Men der er så en regel om, at de ikke ser de frispark igennem med VAR. Det er en gråzone lige nu.

- Jeg kan godt se, hvorfor frispark burde tages med (af VAR, red.), men jeg kan også godt forstå dem, der ikke vil have det med, for det kan også ødelægge meget af fodbolden, mener Simon Kjær.

Yussuf Poulsen mener ikke en gang, at hans forseelse i eget felt var til et straffespark. Han fik armen på et hovedstød fra Matthew Leckie, og så udlignede Mile Jedinak til 1-1.

- Jeg synes ikke, at der er straffespark. Jeg hopper op og har armen der, hvor man har armen, når man springer op i en duel.

- Dommeren dømte den heller ikke til at begynde med. Ser man den igennem fire-fem gange i slowmotion, så er den heller ikke længere væk, end at man godt kan forsvare den, siger Yussuf Poulsen, der nu er i karantæne i den næste gruppekamp mod Frankrig.

Målmand Kasper Schmeichel mener, at VAR måske sætter dommerne under et for stort pres.

Han vurderer, at dommeren i Australien-kampen kan have følt sig tvunget til at dømme straffespark, fordi en videodommer har gjort ham opmærksom på, at han måske har overset en forseelse.

- Jeg tror, at dommeren blive sat under et voldsomt stort pres for at give straffesparket.

- Selvfølgelig rammer den Yussufs arm. Jeg tror, at det er nemmere for dommeren at give den end ikke at gøre det, siger Schmeichel.

Danmark har fire point efter de to første gruppekamp ved VM. På tirsdag venter Frankrig i den sidste gruppekamp. De to bedste hold fra gruppen går videre til ottendedelsfinalerne.

/ritzau/