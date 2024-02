Den vaklende storklub Ajax fik danske stryg i Conference League, men kom tilbage til sidst.

Albert Grønbæk chokerede hollandske Ajax i kampen for at komme i 1/16-finalen i Europas tredjestørste klubturnering.

Den tidligere AGF'er scorede to mål på legendariske Johan Cruijff Arena i Amsterdam i et opgør, hvor hans norske sensationsklub Bodø/Glimt kæmpede forbilledligt efter en lang vinterpause uden action.

Den 22-årige dansker blev skiftet ud med godt ti minutter tilbage, og holdkammeraterne holdt stand indtil den absolutte slutfase, hvor Ajax kom tilbage med to mål.

I den nordlige del af Norge venter der nu et returopgør på kunstgræs.

Længere sydpå havde den danske landsholdsanfører Simon Kjær også succes i Europa League med en 3-0-sejr og en assist over franske Rennes.

Danskeropgøret mellem Alexander Bahs Benfica og Rasmus Nicolaisen og Mikkel Deslers Toulouse endte 2-1 efter sidstnævnte udlignede Angel Di Marias føringsmål med et kvarter igen, men derefter scorede den argentinske verdensmester nok engang på straffespark.

Anderledes uheldigt gik det for Bahs landsholdskollega Victor Nelsson, der fik rødt kort i 3-2-sejren over Sparta Prag, der har Brian Priske og Lars Friis som trænere.

Det danske Arsenal-talent Mika Biereth gjorde sig til gengæld bemærket med mål i i Conference League, for han scorede for østrigske Sturm Graz, hvor han er udlejet til. De vandt 4-1 over Slovan Bratislava.