Vendsyssel-spilleren Wessam Abou Ali har haft en uge, han nok helst gerne vil glemme.

Tirsdag kom han til skade i en træningskamp mod Dynamo Moskva på holdets træningslejr i Tyrkiet. Et voldsomt sammenstød med russernes målmand kostede to brækkede ribben og en punkteret lunge.

Og derfor måtte Vendsyssel-truppen efterlade Ali på hospitalet i Tyrkiet, da de skulle rejse hjem fra træningslejren.

»Det er så synd for ham. Særligt fordi det skete i en ellers helt harmløs situation. Der var fløjtet af tre-fire sekunder, før han bliver ramt af Dynamo Moskva-keeperens knæ, men vi håber, at han i første omgang kommer godt hjem til Danmark, og så håber vi, at han snart er tilbage på banen,« siger Søren Henriksen, der er Head of Sports Development i Vendsyssel, til Nordjyske.

Ifølge planen kan han forhåbentligt komme hjem til Danmark søndag, hvor hans lunge skal undersøges af danske læger, selvom meldingerne fra Tyrkiet har været positive.

»Det går fint nok nu. Jeg regner med at kunne flyve hjem søndag, men vigtigst af alt kan jeg komme ud af hospitalet lørdag og tilbage på hotellet. Det er ikke specielt sjovt at ligge her. Det har jeg desværre prøvet lidt for ofte,« siger Abou Ali med henvisning til det kollaps, han oplevede i efteråret.

Her blev 1. divisionskampen mod Lyngby afbrudt, da Abou Ali faldt om og blev hastet til hospitalet.

Siden er han dog vendt tilbage til træningsbanen og var godt i gang med træningslejren, da han var ude for et nyt uheld.