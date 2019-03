Manglende lønudbetalinger til spillere, intet honorar til agenter og kontraktkaos.

Livet som sportsdirektør på Cypern hos Pafos FC var ikke ligefrem en badeferie for danske Lars Hallengreen. Det var en sejltur i stormvejr. En lærerig en.

Og det endte med en opsigelse efter otte måneder. Da Lars Hallengreen havde oplevet, hvordan klubbens to russiske ejere nægtede at betalte agenterne de penge, som de havde til gode.

»Det helt store problem for mig var, at jeg ikke kunne gå ud og lave aftaler, når jeg vidste, at ejerne ikke honorerer aftalerne. Så er vi kommet over mine grænser for ordentlighed. I sommer var jeg i god tro, når vi talte aftaler med agenter. Jeg kunne kun tro, at de ville leve op til de aftaler. Når ejerne så ikke betaler de agenthonorarer i juli og august og ikke har betalt dem den dag i dag, kan man ikke gå ud og lave nye aftaler. Ikke efter mine værdier i hvert fald,« fortæller Lars Hallengreen om årsagen til, at han sendte sin opsigelse til ejerne Sergey Lomakin og Roman Doubov.

Det startede ellers som en spændende udfordring for Lars Hallengreen. Et jobtilbud fra Cypern med ansvar for rekruttering af spillere.

Og det blev også en oplevelse, som adskilte sig meget fra Danmark.

»Jeg var otte måneder i ”fodboldjunglen”. Det er sådan, jeg ser på det. Og hvis jeg må blive i det billede, så er Danmark og danske klubber en ren zoologisk have til sammenligning,« siger Lars Hallengreen, der hurtigt måtte finde løsninger.

»Jeg vidste på forhånd, at der kun var tre spillere, som havde fortsættende kontrakter ind i den kommende sæson. De 22 øvrige spillere havde udgående kontrakter. Sammen med Steven Pressley (cheftræneren i Pafos FC, red.) valgte vi at tilbyde otte af disse en ny kontrakt. Kun en cypriotisk spiller lykkedes det at forlænge med. De øvrige spillere havde ikke lyst til at forlænge af forskellige årsager, som relaterede sig til manglende løn og manglende professionalisme i organisationen,« siger Lars Hallengreen, som blev klar over problemerne med det samme.

På et tidspunkt spurgte jeg ejerne, hvad der skulle til for, at spillerne ville få deres penge. ‘Win some games’, var beskeden. Det var op ad bakke. Lars Hallengreen

Han måtte have hjælp fra det agentnetværk, som sportsdirektøren havde opbygget gennem årene hos FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Agenterne skulle overbevise spillerne om, at de i hvert fald godt kunne stole på Lars Hallengreen.

»Agenterne brugte mit navn til at overbevise spillerne, og så kunne de godt se idéen, for ‘Lars ville aldrig nogensinde stå i spidsen for et projekt, der ikke var troværdigt’, som de sagde. Der blev trukket på mit navn.«

»Det var dog et stort arbejde at overbevise deres spillere om, at de skulle vælge Cypern og Pafos FC som deres næste klub. Agenterne og jeg arbejdede stenhårdt på det. Det siger sig selv, at spillerne undersøger alle forhold for at få mere indsigt, og de kunne jo også se, at der kun stod fire spillere registreret i truppen. Det er ikke nemt at overtale nogen til at blive nummer fem til 12 i truppen. Det lykkedes imidlertid, om end det tog længere tid end ventet, da jeg i høj grad også skulle overbevise ejerne om, at spillerne var gode nok til at bringe Pafos FC i top-seks første år og i top-tre næste år. Det var faktisk en ligeså stor opgave, som det var at overbevise agenter og spillere.«

Ejerne gik med, men pengene faldt dog aldrig til agenterne. Og den dag i dag har Lars Hallengreens agentnetværk stadig penge til gode i klubben. Penge, som de nok må skyde en hvid pil efter.

Og længe gjaldt det også for spillerne i klubben, der i nogle måneder ikke fik løn og andre måneder måtte nøjes med halvdelen.

»På et tidspunkt spurgte jeg ejerne, hvad der skulle til for, at spillerne ville få deres penge. ‘Win some games’, var beskeden. Det var op ad bakke.«

Den danske sportsdirektør søgte forklaringer hos de russiske ejere. De ejere, som i hvert fald på overfladen virkede til at have rigeligt med rubler.

»Ejerne havde en del forklaringer på de manglende betalinger. Men den mest gennemgående var, at det var den ene af ejernes financial controller, som de havde kæmpe problemer med. At han ikke kunne finde ud af sit arbejde. At hans budgetter ikke havde været rigtige. De sagde, at de ikke kunne få fat på ham, for han var forsvundet. Men hver gang jeg selv skrev til den financial controller, fik jeg svar med det samme. Det var ikke seriøst,« siger Lars Hallengreen.

Der var med andre ord ingen grund til at fortsætte for den danske sportsdirektør. Han skulle ud af Pafos FC, inden han selv blev tvunget til at handle spillere velvidende, at agenterne ikke ville få deres honorarer, og spillerne måtte vente på deres løn.

Så i december sendte han opsigelsen.

»Jeg sagde op i december og stoppede lige før jul. Også i forbindelse med min opsigelse var der udfordringer med ejerne, som ikke sendte en pressemeddelelse ud før tre uger efter min opsigelse, og efter at det havde stået på forsiden af et lokalt medie, at Stelios Papageorgiou (direktør i Pafos FC, red.) og jeg begge ville forlade klubben. Det medførte rygter om, at jeg var fyret, og jeg reagerede derfor selv med at skrive på de sociale medier, at jeg selv havde sagt op. Hvis jeg var blevet fyret, havde jeg haft retten til løn frem til juni. Men det var altså ikke tilfældet.«

Lars Hallengreen kom dog hjem fra Cypern. Efter otte måneder med perioder af kaos. Men også med masser af positive oplevelser.

»Jeg er glad for at have fået den erfaring med – den læring det har været. Ja, det har været hårdt, der har været modgang, skuffede forventninger og manglende overholdelse af aftaler, men stor læring gennem udført praksis.«

Derfor har det næppe været helt skidt med lidt ro nu, men den kan også snart være overstået.

For der er muligheder for den danske sportsdirektør derude.

»Jeg er i dialog med en klub i Danmark, hvor det tegner lovende, og det kan blive en spændende udfordring. Jeg er også i dialog med to klubber i Skandinavien og en stor klub i Østeuropa. I den sidstnævnte klub vil opgaven være scouting og rekruttering, da erfaringen fra Pafos fortæller mig, at det kan være svært at være på forkant, når du ikke taler det lokale sprog. Meget går over dit hoved. Intern snak, medieomtale og kontakt med det lokale forbund er områder, som man efter min mening er nødt til at kunne håndtere, hvis du er sportsdirektør. Er man ansvarlig for scouting og rekruttering, er det mindre vigtigt,« siger Lars Hallengreen.