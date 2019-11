Mathias Jensen kom på måltavlen for første gang for Brentford, da klubben vandt 7-0 over Luton i Championship.

Mathias Jensen havde i den grad grund til at juble lørdag eftermiddag.

Ikke nok med at den danske fodboldspillers klub, Brentford, på hjemmebane vandt en storsejr på 7-0 over Luton i den næstbedste engelske række, Championship, så scorede den 23-årige dansker også i opgøret.

Det var Jensens første mål for Brentford, som han skiftede til fra spanske Celta Vigo i sommerens transfervindue.

Sejren bragte Brentford op på syvendepladsen i tabellen med 30 point efter 19 kampe.

Foruden danskerens mål til 3-0 efter 33 minutter scorede englænderen Joshua Da Silva hattrick i kampen.

Brentford-træner Thomas Frank startede også kampen med Christian Nørgaard og Henrik Dalsgaard, der fredag offentliggjorde, at han har forlænget sin aftale med klubben til 2021.

Holdets to sidste danskere Mads Roerslev og Mads Bech Sørensen kom også på banen undervejs i målfesten.

Allerede efter seks minutter startede Brentford målfesten, og da holdene gik til pause på Griffin Park, var hjemmeholdet i front med 5-0.

De to mål i anden halvleg blev begge scoret på straffespark.

Først gjorde Mohamed Said Benrahma det til 6-0 efter 71 minutter, inden Da Silva kunne fuldføre sit hattrick og den totale ydmygelse af Luton tre minutter før tid.

Luton ligger lige over nedrykningsstregen med 17 point for 19 kampe.

Birmingham med Kristian Pedersen på banen i hele kampen spillede 1-1 på hjemmebane mod Millwall, mens Mads Juel Andersen spillede hele kampen for bundholdet Barnsley, der fik tiltrængte point med en 3-1-sejr over Hull City.

/ritzau/