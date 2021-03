Målscorer Joachim Andersen er skuffet over 1-2-nederlaget til Leeds, hvilket sender Fulham nærmere nedrykning.

Den danske landsholdsspiller Joachim Andersen har svært ved at finde noget positivt ved, at han fredag aften scorede sit første mål for Premier League-klubben Fulham.

Danskerens udligning i hjemmekampen mod Leeds rakte nemlig ikke til point, da gæsterne løb med en 2-1-sejr og dermed sendte Andersen og Fulham et skridt tættere på nedrykning.

- Jeg er ligeglad med målet. I mine øjne var det den værste kamp, vi spillede i sæsongen. Vi lykkedes ikke med at overføre nogen af de ting, vi havde trænet på i ugen op til kampen. Vi må være ærlige og sige, at det var et fair resultat, og vi skal kunne gøre det bedre.

- Vi var ikke rolige nok på bolden og lod os stresse for meget. Leeds kom også stærkt ud på midtbanen, og det var egentlig vores plan, at vi skulle få overtaget der, siger Joachim Andersen, der atter bar anførerbindet for Fulham.

Hans udligning til 1-1 fandt sted i det 38. minut, da han kæmpede sig forbi sin oppasser og flugtede bolden i mål efter et hjørnespark.

Joachim Andersen spiller i Fulham på en lejeaftale fra franske Lyon. Lejeaftalen udløber efter sæsonen.

Her kan Fulham meget vel være degraderet til den næstbedste række, hvis ikke holdet opper sig i forhold til fredagens indsats.

Fulham ligger på den øverste nedrykningsplads - nummer 18 ud af 20 hold. Holdet har to point op til redning og mangler at spille otte kampe, mens de to nærmeste hold over nedrykningsstregen, Newcastle og Brighton, mangler at spille ti ligakampe.

Der går to uger, før Fulham skal i aktion igen på grund af den forestående landsholdsperiode. Den kamppause kan være belejlig for London-klubben inden de afgørende slag om at undgå nedrykning.

- Det er et lille afbræk, og det er måske meget godt. Vi skal gøre vores bedste med vores landshold, og det skal rense hovederne for at tænke på den situation, vi er i nu.

- Og så skal vi være klar til at komme tilbage med fuld tro på tingene, siger Joachim Andersen.

Han er selv udtaget til det danske landshold, som mandag indleder forberedelserne til VM-kvalifikationskampene mod Israel, Moldova og Østrig.

