Der kan gå mange historier i et omklædningsrum - rigtig mange.

Og danske professionelle fodboldspiller Ryan Johnson Laursen, som har fortid i Superligaen, har en af den slags historier, som alle i omklædningsrummet spidser ører til: Han er nemlig i familie med ingen ringere end verdensstjernen Beyonce!

Det bekræfter han overfor Se og Hør.

»Den er god nok. Det er langt ude. Men det er min oldefars brors barnebarn. Så min mors grandkusine og min grand-grand kusine,« fortæller den danske spiller med amerikanske rødder til Se og Hør.

Ryan Johnson Laursen fortæller, at han er i familie med Beyonce. Foto: Mads Claus Rasmussen

Forsvarsspilleren siger videre, at han ikke har nogen former for kontakt med Beyoncé, som han har vidst, at han var i familie med, siden begge sider af familien var til en begravelse i 2006.

Og derfor er det da heller ikke blevet til koncertbilletter eller julekort for den sags skyld fra verdensstjernen, der er kendt fra både Destinys Child og sin imponerende solo-karriere.

Ryan Johnson Laursen har da også andet at tænke på for tiden.

Han står nemlig uden klub efter bruddet med 1. divisionsklubben SønderjyskE.