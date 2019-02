Jens Stryger Larsen bragte Udinese foran med 1-0 mod Fiorentina, der dog hentede det ene point.

Landsholdsforsvareren Jens Stryger Larsen kom søndag på måltavlen for Udinese i den italienske Serie A.

Den 27-årige dansker scorede Udineses mål i 1-1-kampen på hjemmebane mod Fiorentina.

Ti minutter efter pausen bragte højrebacken værterne foran, da han ved bageste stolpe kastede sig frem til et indlæg fra Ignacio Pussetto og prikkede bolden i mål til 1-0.

Det var anden gang, at Stryger Larsen scorede for Udinese i den italienske liga siden skiftet fra Austria Wien for halvandet år siden.

Det var første gang i indeværende sæson, at danskeren scorede i Serie A.

Føringen holdt dog blot ti minutter, inden Fiorentinas Edimilson Fernandes udlignede til 1-1 på et fladt langskud.

Fiorentina havde den tidligere Brøndby-spiller Christian Nørgaard på bænken i hele kampen, mens der var fuld spilletid til Jens Stryger Larsen hos Udinese.

Den tidligere Bordeaux-spiller Lukas Lerager fik også fuld spilletid i sin debut for Genoa, der spillede 1-1 på eget græs mod Sassuolo.

Tidligere på ugen blev Lerager udlejet til Genio på en aftale af seks måneders varighed med en købsoption.

/ritzau/