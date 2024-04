»Det har nærmest været ét stort kaos siden slutfløjt.«

Ordene kommer fra den mangeårige Silkeborg-spiller og tidligere ungdomslandstræner Keld Bordinggaard, da B.T. søndag aften fanger ham på telefonen midt i en gigantisk fest i Tyskland.

Han befinder sig nemlig på Bay Arena, hvor over 30.000 mennesker netop har invaderet banen og er gået fuldstændig amok i jubel, da Bayer Leverkusen netop har sikret sig det tyske mesterskab for første gang nogensinde.

»Festen er ved at blive bygge godt op, lad mig bare sig det sådan. Lige nu holder spillerne tale, og det går bedre for nogen end for andre, kan jeg se,« lyder det videre fra Bordinggaard.

Foto: Ina Fassbender/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ina Fassbender/AFP/Ritzau Scanpix

Søndagens enorme bedrift er kulminationen på fire års arbejde, hvor han har haft en afgørende rolle.

Han er nemlig ansat som Head of Coaching for ungdomsafdelingen, og så er han samtidig rådgiver omkring den sportslige strategi samt ansvarlig for udviklingen af klubbens spillestil.

Og netop derfor har han været med helt inde i maskinrummet i en sæson, hvor klubben har været suveræn i den hjemlige liga:

»Vi har jo nogle voldsomme konkurrenter her i Tyskland, der burde være langt foran. Men det her har været undervejs i fire år, hvor vi startede med at sætte os ned og sige: 'Hvordan vi ser på det? Hvordan vil vi gerne spille og træne? Og så tilpassede vi hele organisationen.«

Keld Bordinggaard er ansat som Head of Coaching i ungdomsafdelingen i Leverkusen. Foto: Andreas Beck/Ritzau Scanpix Vis mere Keld Bordinggaard er ansat som Head of Coaching i ungdomsafdelingen i Leverkusen. Foto: Andreas Beck/Ritzau Scanpix

»Og så er det hele jo gået op i en højere enhed i år. Det er en vanvittig sæson,« fortæller en ellevild Keld Bordinggaard, der har mere at juble over i disse dage.

Han var nemlig med til at ansætte succestræneren Xabi Alonso for snart to år siden.

Og lige nu er den tidligere Real Madrid-stjerne én af verdens største trænertalenter.

»Min vigtigste rolle har været at hjælpe Simon Rolfes (Leverkusen-sportsdirektør, red.) med at udvikle den sportslige strategi, så vi kunne spille med om mesterskabet. Vi ville være en top 4-klub i Tyskland og en top 16-klub i Europa, så den her går ud til Xabi Alonso. Fra første sekund har han arbejdet ekstremt godt med den strategi,« forklarer Bordinggaard.

Xabi Alonso fejrer mesterskabet. Foto: Christopher Neundorf/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Xabi Alonso fejrer mesterskabet. Foto: Christopher Neundorf/EPA/Ritzau Scanpix

Roserne stopper dog ikke her.

For den spanske toptræners ankomst har ændret den traditionsrige Bundesliga-klub markant de seneste to år:

»Xabi er meget tydelig omkring den måde, han vil spille fodbold på, og hvordan han vil træne. Hans træninger ligger eksempelvis tæt på kampdage, så det bliver let for spillerne at omsætte noget fra træning til kamp.«

Selv om Keld Bordinggaard tildeler den største del af æren til sin spanske trænerkollega, så er det alligevel også en personlig triumf, han oplever lige nu:

»Det er lidt en personlig og professionel tilfredsstillelse. Man kan godt nogle gange tale for døve ører i Danmark og få et specifikt prædikat, når man forsøger at implementere sådan en offensiv spillestil.«

»Der kan diskussionen hurtigt blive unuanceret, og det blokerer for, at vi kan opnå meget bedre resultater i dansk fodbold, synes jeg.«

Selv om Bayer Leverkusens sæson langtfra er slut, da der venter både en Europa League-kamp og en tysk pokalfinale forude, ved Keld Bordinggaard dog godt, hvad de næste par timer skal bruges på.

Der skal festes.

»Hele den ene endetribune er jo et hotel med bar og højt til loftet. Der skal vi hen og fejre det hele. Men det bliver nok ikke til langt ud på natten. Vi er stadig i gang med en sæson,« afslutter han.