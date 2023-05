Barcelona-spillerne tog flugten, for det var de nødt til.

Efter mesterskabet blev sikret med en 4-2-sejr på lokalrivalerne Espanyol kunne Andreas Christensen og co. ikke ligefrem falde hinanden om halsen og nyde sejren, for det væltede ind med Espanyol-fans, der var rasende.

De spanske mestre tog flugten ned i omklædningsrummet.

Vagterne skyndte sig at blokere spillertunnelen, så fansene ikke fulgte efter spillerne.

Så var der fest på ramblaen.

Espanyol-fansene kastede alskens ting efter vagterne, inden de fleste af de løb tilbage på tribunen.

»Vi vil gerne undskylde for disse begivenheder over for hele fodboldverdenen. Det er ikke billedet af Espanyol, langt fra,« siger administrerende direktør for Espanyol, Mao Ye.

»Vi vil gøre alt for at udrydde scener som disse, så det ikke sker igen på vores stadion.«

Der er ingen meldinger om anholdte i forbindelse med baneinvasionen.

Espanyol-amgriberen Martin Braithwaite blev skiftet ud efter 56 minutter, mens Andreas Christensen også blev taget ud efter 75 minutter.