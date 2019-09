Efter syv år i klubben - flere af dem som anfører - er han pludselig persona non grata!

Elfsborgs danske målmand, Kevin Stuhr-Ellegaard, var pludselig ikke at finde mellem stængerne, da den svenske klub for nyligt spillede mod AFC Eskilstuna.

Den officielle forklaring lød på 'maveonde'.

Men det viser sig, at der var en meget mere dramatisk årsag til Kevin Stuhr-Ellegaards fravær.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

I den lokale avis, Borås Tidning, fortæller den 36-årige dansker - der har været fast mand hos Elfsborg i syv sæsoner og har fungeret som anfører i flere år - at han var udeladt af truppen som følge af hans reaktion på nyheden om, at hans kontrakt ikke ville blive forlænget.

I avisen retter Kevin Stuhr-Ellegaard et voldsomt verbalt angreb mod sportchef Stefan Andreasson og cheftræner Jimmy Thelin.

»Der er så meget bullshit i den her klub, at man ikke aner, hvad man skal tro. Ikke blandt spillerne - det er en stærk gruppe. Men jeg er så træt af, at Stefan ikke spiller med åbne kort og ikke er ærlig,« siger Stuhr-Ellegaard til avisen.

»Jeg elsker den her by, sponsorerne, fansene, livet her - men det har er under lavmålet. Jeg bliver bare vred. Men Jimmy er bange for stærke personligheder - sådan er det bare.«

Og danskerens kritik har nu fået konsekvenser. Kevin Stur-Ellergaard, der har en fortid i klubber som Randers og Manchester City, kommer hverken til at spille kampe eller at træne med førsteholdet den kommende tid.

Det melder Elfsborg på klubbens hjemmeside.

Den danske målmand fik beskeden på et møde torsdag.

»Under mødet blev det besluttet, at Kevin får fri til at reflektere over situationen i den nærmeste fremtid, og dermed deltager han ikke i træning og kampe med A-truppen,« skriver klubben.