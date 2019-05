Der står han, Jonas Lössl.

Og har han en god søndag eftermiddag, kan den danske målmand endgyldigt smadre Ole Gunnar Solskjærs Champions League-drøm.

Det kan ske, når allerede nedrykkede Huddersfield tager mod Manchester United, der kæmper hårdt for at komme i top-4. Men Jonas Lössl og co. har ikke tænkt sig at lægge sig ned og give modstanderne tre gratis point.

»Det er stadig meget at spille for. Vi har følelser for klubben, holdet og det, vi har skabt. Her taler jeg nok ikke om de seneste fem måneder, men om de foregående 18 måneder. Det bliver vi nødt til at gøre, og det må vi gøre ved at gå ud og levere en indsats på 100 procent,« siger Jonas Lössl til norsk TV 2.

Jonas Lössl mødte i seneste runde Liverpool og Mohamed Salah - det blev til en afklapsning på hele 0-5.

Om muligheden for at spænde ben for Manchester United i næstsidste Premier League-runde siger den danske Huddersfield-målmand.

»Hehe, jeg ønsker ikke noget ondt for andre klubber, men jeg kan mindes noget lignende fra seneste sæson, hvor vi spillede for at overleve. Jeg håber, vi kan gøre det samme igen,« siger Jonas Lössl.

Sidste år hev Huddersfield nogle store kampe frem mod eksempelvis Manchester City og Chelsea og hentede point nok til overlevelse.

Sådan er det bestemt ikke gået i år, hvor den lille klub med også Mathiass 'Zanka' Jørgensen og Philip Billing i truppen agerer suveræn bundprop med sølle 14 point.

Kampen mod Manchester United markerer derfor sidste Premier League-kamp i denne omgang. Det giver også lidt ekstra motivation hos danskerholdet.

»Ja, helt sikkert. Vi prøver at gå ud og levere så godt vi kan hver gang, men er der selvfølgelig noget specielt over, at det er sidste hjemmekamp,« siger Jonas Lössl.

I det hele taget kan meget afgøres eller spidse til søndag eftermiddag i jagten på de sidste Champions League-pladser.

Tottenham (med 70 point på tredjepladsen) tabte lørdag, og i dag skal holdene fra 4.- til 6.-pladsen - Chelsea (68 point), Arsenal (66 point) og Manchester United (65 point) - alle i aktion.