Den danske landsholdspiller Martin Braithwaite jubler over, at Lionel Messi efter alt at dømme har valgt at blive i Barcelona.

»Det siger sig selv, at det er fantastisk for klubben, at en af de bedste spillere nogensinde bliver, og at man beholder det våben,« siger Braithwaite og fortsætter:

»Han er fantastisk. Han tog rigtig godt imod mig, da jeg kom. Det er en, jeg kan sparre med og lære af. Han kommer med fif på banen, som jeg kan bruge. En virkelig god person,« siger danskeren.



Messi har ellers spillet en hovedrolle i et åbent opgør med klubben. Nu har Barcelona-stjernen dog slået fast, at han bliver frem til kontraktudløb til sommer.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe



Det er ikke noget, Braithwaite har brugt meget tid på, da han ikke kender detaljerne. Han glæder sig bare over, at han kan blive ved med at lære af argentineren.

For siden danskeren kom til klubben i starten af 2020, har han hver dag luret, aflæst og studeret den 33-årige argentiner.

»Det bedste er bare at se ham til træning og lære af ham. At se ham bevæge sig. Der er måske folk, der kigger på ham, men jeg prøver virkelig at studere ham. Hvordan bevæger han sig? Hvordan afslutter han? Man kan lære rigtig mange ting af bare at kigge på ham. Han er noget helt specielt. Jeg har aldrig set noget lignende.«

»Hvis man ikke studerer en af de bedste spillere i historien til træning, så er man uintelligent. Du spiller på et af de bedste hold, der har en af de bedste spillere nogensinde – så skal man lære af de folk. Jeg lærer meget af at studere succesfulde mennesker. Ikke kun i fodbold, men også uden for banen,« slår Braithwaite fast.



Der har også været spekulationer om Braithwaites fremtid, men han har ikke selv travlt.

»Jeg har intet fået at vide. Der vil altid være rygter, når du spiller i Barcelona. Det har der været om alle spillere. Det er helt naturligt. Fodbold sker der altid noget i, men jeg gider ikke tænke over det. Jeg tænker på den sæson, der står foran os. Og jeg er sindssygt sulten efter at vinde titler. Det er det, jeg er kommet for,« siger han.

Braithwaite startede inde mod Belgien i 0-2-nederlaget.