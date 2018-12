Daniel Wass var med fra start og fik en hovedrolle i kampen på udebane mod Real Madrid, da han scorede selvmål

Daniel Wass var med fra start og fik en hovedrolle i kampen på udebane mod Real Madrid, da han scorede selvmål.

Valencia havde besøg af Real Madrid I La Liga. Hjemmeholdet havde vundet de sidste to kampe i ligaen, hvilket placeret dem på en 13. plads.

Real Madrid vandt en stensikker sejr over Roma i tirsdagens Champions League-kamp på udebane. Derfor var der lagt op til brag af en kamp på Santiago Bernabéu. Santiago Solari havde igen fundet plads til den unge midtbanespiller Marcos Llorente, mens Daniel Wass for sjette kamp i streg spillede højreback for gæsterne.

Der var kun spillet otte minutter af kampen da Daniel Wass forsøgte at heade bolden væk efter et indlæg. Uheldigvis kommer han til at sende bolden i mål.

Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Foto: SERGIO PEREZ

Real Madrid havde kontrol over kampen og havde flere forsøg på mål. Gareth Bale fik en stor chance efter 29 minutters spil, men waliserens afslutning endte lige i hænderne på Neto i Valencia-målet. D

et var ikke meget, man så til Valencias angribere i første halvleg, men efter pausen var Santi Mina tæt på at udligne, da han kom frem til en afslutning, men afslutningen røg over mål.

Valencia kom bedre ud til anden halvleg, og de spillede sig mere ind i kampen. Gæsterne fik endnu en chance efter 65 minutters spil, da Gabriel Paulista kom frem til en afslutning, men desværre for brasilianeren røg bolden over mål.

Real Madrid ventede på den omstilling, som skulle afgøre kampen. Det gav pote i det 83 minut, da Karim Benzema efter en omstilling fandt Lucas Vazquez. 2-0 til hjemmeholdet. Der kom heller ikke flere scoringer i kampen, og derfor sluttede det 1-0. Med sejren har Real Madrid lagt pres på de øvrige tophold i La Liga.