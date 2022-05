Det danske lyspunkt er, at Eintracht Frankfurt fik den sidste finale-billet til Europa League.

Det tyske midterhold, der har henrykt stort i turneringen, var uden Jesper Lindstrøm, men til gengæld fik de masser af hjælp af West Ham. Inden der var gået tyve minutter havde Aaron Cresswell torskedumt raget et rødt kort til sig, da han nedlagde skadede Lindstrøms afløser, norske Jens-Petter Hauge.

Kort efter scorede Rafael Borré et mål, der satte englænderne skakmat. Det samlede resultat blev 3-1 efter de to kampe, og det betyder finale i Sevilla 18. maj.

Forhåbentlig med 'Jobbes' deltagelse.

Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Foto: PETER CZIBORRA

Kampen sluttede dog med en baneinvasion, hvor tilskuerne nemt løb ind på banen i hobetal. Der venter formentlig en ordentlig bøde fra UEFA.

I finalen bliver der desværre ikke danskermøde.

Yussuf Poulsen startede ellers for RB Leipzig, der med 1-0 hjemme havde et godt udgangspunkt for at gå videre til Europa League-finalen.

Det blev dog formøblet hurtigt, for efter 25 minutter havde skotske Rangers allerede sat fut i Glasgow med to scoringer. Med tyve minutter igen lugtede det af forlænget spilletid efter Christopher Nkunkus scoring til 2-1, men ti minutter før tid nettede John Lundstram til resultatet 3-1.

Det kunne potentielt blive en rigtig stor dansk fest-aften, men den udeblev.

Kasper Schmeichel måtte i den mindre Conference League se sig passeret af den tidligere Chelsea-spiller Tammy Abraham efter ti minutters spil i Rom, hvor Jose Mourinhos trak det længste strå efter 0-0 i første opgør i England.

Schmeichel og co. måtte dermed se Roma stryge i den første Conference-league-finale nogensinde. Her skal italienerne møde Feyenoord, der fik 0-0 mod Marseille og gik videre med samlet 3-2.