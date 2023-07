Der er sket meget, siden den danske fodboldspiller Oliver Abildgaard i februar 2020 skrev kontrakt med russiske Rubin Kazan.

Og nu skilles parterne endegyldigt.

Han har nemlig skrevet kontrakt med den italienske klub Como i den næstbedste række i støvlelandet, oplyser klubben.

Dermed siger den danske midtbanespiller endeligt farvel til russiske Rubin Kazan efter nogle begivenhedsrige år, der særligt mod slutningen tog en kedelig drejning.

For efter at have været en stor profil for den russiske storklub i to sæsoner, rykkede klubben i 2022 ned fra den bedste russiske række, mens Vladimir Putin indledte den russiske invasion af Ukraine.

Invasionen fik FIFA til at tillade udenlandske spillere i russiske og ukrainske klubber at suspendere deres aftaler, og det udnyttede Abildgaard, da han i efteråret 2022 rykkede til skotske Celtic.

Men her var han ingen succes, hvorfor et nyt karriereskridt tog ham til Serie A-klubben Hellas Verona, hvor han heller ikke væltede sig i succes.

Nu kan der være oprejsning - og en mere stabil platform at lykkes på - på vej, da Abildgaard altså permanent rykker til Como, hvor han i første omgang har skrevet under på en treårig kontrakt med klubben på næstbedste niveau i Italien.

Klubben endte i sidste sæson på 13.-pladsen i Serie B.