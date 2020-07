Philip Zinckernagel, Kasper Junker og Sammy Skytte scorede, da Bodø/Glimt snuppede femte sejr i træk.

Bodø/Glimt er alene i spidsen for Norges bedste fodboldrække med maksimumpoint efter fem spillerunder.

Det er en kendsgerning efter holdets udesejr på 4-0 over Odds.

Den suveræne start er ikke mindst klubbens danske spilleres fortjeneste, og den tendens fornægtede sig heller ikke onsdag aften.

Her kom tre danskere på tavlen for Bodø/Glimt. Philip Zinckernagel indledte scoringen ved at udnytte et straffespark efter et kvarter. Forinden var den tidligere OB'er Espen Ruud blevet udvist i forbindelse med straffesparket.

Ti minutter senere øgede Kasper Junker så til 2-0, da han gled bolden i mål, og dermed er han delt topscorer for Eliteserien med fire træffere.

Midtvejs i anden halvleg sørgede Sammy Skytte for det tredje danskermål, da han cementerede sejren til 4-0 med et fladt spark i feltet.

Torsdag kan også Molde komme på 15 point for fem kampe, hvis det lykkes at vinde udekampen mod Kristiansund, der ligger på tredjepladsen.

/ritzau/