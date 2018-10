Joachim Andersen har spillet alle otte kampe for Sampdoria i Serie A i denne sæson, og holdet er med i toppen.

Aalborg. Dansk fodbold råder over en spiller, som er fast mand på et hold, der leger med i toppen af Serie A.

Navnet er Joachim Andersen, og han har spillet alle otte ligakampe i denne sæson for Sampdoria, der er nummer fem i Serie A - kun overgået af Lazio, Inter, Napoli og Juventus.

Tilmed har Joachim Andersen været med til at holde styr på defensiven med kun fire indkasserede mål - færrest af alle hold.

- Den første sæson gik lidt stille for sig. Men i denne sæson har jeg fået alle kampe og en masse tiltro fra træneren. Så det har været dejligt.

- Sampdoria er en gammel traditionsrig klub, der er stor respekt om i Italien. Jeg bor i en superfed by, hvor klubben Genoa også holder til. Så der er et stort lokalt rivalopgør, siger han.

Sampdoria-træner Marco Giampaolo brugte ikke Joachim Andersen meget i den første sæson efter skiftet fra Twente i sommeren 2017.

Nu er situationen en anden, og Joachim Andersen spiller hver weekend og over for angribere som Inters Mauro Icardi.

- Icardi var utrolig god. Han var vanvittig. En utrolig klog spiller, siger 22-årige Joachim Andersen.

I denne uge er han med på det danske U21-landshold, som med en sejr fredag aften over Polen kan indløse billet til næste års EM.

- Spilletiden giver en masse selvtillid, og jeg har allerede udviklet mig utroligt meget. Jeg har stået i nogle svære situationer og spillet mod nogle gode modstandere. Så forhåbentligt er jeg vant til det, når vi møder Polen.

- Vi skal afgøre det mod Polen, og det har vi gode muligheder for. Du kan se, hvilke klubber folk spiller i, og mange spiller fast, så jeg synes, at vi har et stærkt hold, siger han.

U21-landstræner Niels Frederiksen har en forklaring på, hvorfor Joachim Andersen er gået lidt under radaren.

- I må til at følge lidt mere med. Vi andre kender ham jo udmærket. Det har vi gjort i mange år. Han har spillet for vores ungdomshold helt fra U16.

- De unge spillere, der tager meget tidligt afsted, og som ikke når at blive superligaspillere i Danmark, kender folk ikke.

- Når de så pludselig slår igennem i udlandet, så siger folk: Hvem fanden er det? Men Joachim har spillet mange år i den hollandske Æresdivision og gjort det fantastisk i Sampdoria, siger Niels Frederiksen.

- Det er historien om en ung knægt, der drog ud og skulle lidt igennem. I de første otte måneder i Sampdoria så han overhovedet ikke holdet, men nu har han fået muligheden og grebet den.

- Det er et højt niveau og nogle gode angribere, han står over for i Serie A, påpeger Niels Frederiksen.

Danmarks kamp mod Polen fløjtes i gang fredag klokken 18.

/ritzau/