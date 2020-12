Den danske landsholdsspiller Jens Jønsson befinder sig lige nu i lidt af et kaos.

Hans spanske klub Cádiz kan således ikke træne forud for tirsdagens kamp mod Valladolid, da truppen er plaget af coronasmitte.

Det skriver en række spanske medier herunder Cadena Cope.

»Vi har ikke haft mulighed for at træne, for vi har et problem med covid. I morgen skal alle møde klokken 7, og så må vi se, hvem der kan være med, og hvem der ikke kan,« forklarer klubbens træner, Alvaro Cervera, til mediet og fortsætter:

»Vi har flere spillere, der er testet positive. De skal have en negativ pcr-test, før de er tilgængelige igen. Vi får testet hele holdet, og så må vi se i morgen, hvem vi kan regne med.«

Den 27-årige danske midtbanespiller nyder lige nu stor succes i den spanske La Liga-klub, som han skiftede til i sommer efter fire år i tyrkiske Konyaspor.

Klubben har leveret flere stærke præstationer og blandt andet slået både Real Madrid og FC Barcelona i denne sæson.

Jens Jønsson har spillet langt de fleste kampe fra start, ligesom han i midten af november også var en del af den danske landsholdstrup.

Efter en stærk sæsonstart har Jønsson og holdkammeraterne dog ikke kunnet finde den helt samme melodi og har tabt de seneste tre kampe i ligaen.

Opgøret mellem Cádiz og Valladolid spilles tirsdag aften klokken 21.30.