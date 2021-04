Det har været en særdeles hektisk tid i den norske klub Strømsgodset.

Fredag havde den danske cheftræner Henrik Pedersen sidste arbejdsdag i klubben efter anklager om racisme, og nu er der endnu en markant skikkelse, der forlader klubben.

Klublegenden og sportschefen Jostein Flo har nemlig valgt at sige sin stilling som sportschef op. Det sker efter 25 år i klubben.

Det skriver Strømsgodset i en pressemeddelelse.

Jostein Flo understreger dog, at hans afgang ikke har nogen direkte forbindelse til Henrik Pedersens exit – og dog:

»Efter min mening er tiden inde nu. Dette er det rigtige tidspunkt at trække sig som sportschef. Min fratrædelse har ingen direkte sammenhæng med indholdet i sagen omkring Henrik Pedersen, men det har en sammenhæng i den forstand, at Strømsgodset fra og med mandag skal begynde arbejdet med at finde en ny cheftræner,« siger han i et åbent brev.

»Vi kan vel sige, at en ny epoke i Strømsgodset begynder mandag.«

Han slår samtidig fast, at det ene og alene er hans egen beslutning at sige stop.

Allerede inden Henrik Pedersen officielt blev meldt færdig i klubben fredag, valgte bestyrelsesmedlem Christel Alsaker-Nøstdahl også at trække sig.

Sagen omkring den danske cheftræner ramte medierne i sidste uge, hvor syv spillere anklagede Pedersen for at have opført sig racistisk.

Ifølge en whistleblower, skulle den danske træner have kaldt ham for 'nigger' og 'idiot monkey' (en dum abe, red.). En oplysning, TV 2 Norge havde fra flere uafhængige kilder.

i første omgang valgte klubben at frede den danske træner, men sagen stoppede ikke der, og der blev holdt møder både i bestyrelsen og med spillerne, der også gik til den norske spillerforening NISO.

Efter et møde fredag valgte parterne så at gå hver til sit.

Henrik Pedersen har under hele forløbet fastholdt sin uskyld, og fredag gjorde han det klart, at han er både uenig og kritisk omkring hele sagen. Han beklager dog, hvis hans ord er blevet opfattet forkert.

Jostein Flo spillede i sin aktive karriere i Strømsgodset fra 1996 til 2002, inden han lagde støvlerne på hylden.

Klubben begræder afskeden, men glæder sig dog over, at Jostein Flo ikke forsvinder helt, men fremover vil være tilknyttet som rådgiver.