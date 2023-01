Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nytåret er en mulighed for en ny start.

Og det må man sige, at den danske midtstopper Mads Bech Sørensen i allerhøjeste grad tager bogstaveligt.

For på årets første dag har han revet sin lejeaftale med den franske Ligue 1-klub Nice over efter blot et halvt år på rivieraen.

I stedet vender han i første omgang hjem til Premier League-klubben Brentford, hvor han har kontrakt frem til sommer.

Ophævelsen af lejekontrakten er ikke den store overraskelse.

B.T.s transferpodcast, Transfervinduet, kunne onsdag fortælle, at Brentford og Nice netop var i dialog om Mads Bechs aftale, fordi han ikke har spillet én eneste kamp under sit udlån fra det engelske.

Ifølge B.T.s oplysninger har den manglende spilletid – i den sidste del af efteråret – blandt andet skyldtes, at den danske forsvarers muligheder i det kommende januarvindue ville blive mindsket drastisk, hvis han spillede en kamp for Nice.

Det er nemlig kun tilladt at spille kampe for to hold i løbet af en sæson, så havde Mads Bech været på banen for Nice, kunne han blot skifte til klubber, der spiller i ligaer, hvis sæsoner følger kalenderåret – altså rækker som den norske, svenske eller amerikanske.

Med ophævelsen uden kampe for Nice har den tidligere landsholdsbobler Mads Bech nu alle muligheder åbne for fremtiden.