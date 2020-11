Jens Jønsson er netop blevet udtaget til det danske landshold af landstræner Kasper Hjulmand.

Og det er jo normalt en glædelig nyhed, men for Jønsson fik han nyheden under triste omstændigheder.

Den nyslåede landsholdsspiller var til sin farfars bisættelse, da han fandt ud af, at han var udtaget til kampene mod Island, Sverige og Belgien.

»Jeg har ikke nået at glæde mig over det, for jeg fik det at vide på vej ud fra kirken i går (tirsdag, red.). Det er klart, at jeg er stolt og glad, men det fyldte ikke i går. Nu er jeg vågnet op i dag, hvor jeg har kunnet glæde mig over det,« siger Jens Jønsson til bold.dk om den specielle situation.

Foto: NELSON ALMEIDA Vis mere Foto: NELSON ALMEIDA

Den 27-årige dansker skiftede for nylig til Cadiz i den bedste spanske række, hvor han nyder stor succes i øjeblikket. Oprykkerne har overrasket alt og alle og har blandt andet besejret Real Madrid i den gode sæsonstart.

Jønsson spillede inden da hos tyrkiske Konyaspor, hvor han kom til fra AGF.

Han har tidligere spillet adskillige ungdomslandskampe og var en del af det landshold, der deltog ved OL i Rio i 2016.

Du kan se hele landsholdstruppen her.