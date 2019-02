De danske tv-seere får alligevel serveret Clasico-braget mellem FC Barcelona og Real Madrid onsdag aften.

Streamingtjenesten Strive meddeler nu, at den viser pokalsemifinalen mellem de to hold.

Det så ellers ud til, at de danske tv-seere ville blive snydt for at kunne se kampen - ingen af de traditionelle danske fodboldkanaler som TV3 Sport, Discovery Networks, TV 2 Sport havde rettighederne.

Og adspurgt af B.T. Sport slog alle fast i løbet af tirsdagen, at de ikke havde tænkt sig at sende opgøret.

Men nu er semifinalen... ja, faktisk begge semifinaleopgør landet hos Strive, der i forvejen har de danske rettigheder til den spanske liga, Primera Division.

»Det er fantastisk at kunne vise et historisk og klassisk fodbolddrama,« siger Kristian Hysén, administrerende direktør i IMG Nordic, som ejer Strive Sport:

»Det var oplagt for os at erhverve rettighederne til dobbeltopgøret i Copa del Rey. Strive er jo fansenes kanal, og de her kampe hører naturligt hjemme hos os.«

FC Barcelona og Real Madrid skal faktisk møde hinanden tre gange på en måned - alle tre kampe vil altså blive sendt hos Strive.

6. februar: FC Barcelona-Real Madrid (pokalsemifinale)

27. februar: Real Madrid-FC Barcelona (pokalsemifinale)

2. marts: Real Madrid-FC Barcelona (liga)

Det bliver Morten Glinvad, der kommer til at kommentere onsdagens første semifinale, der spilles på Camp Nou.

Kampen begynder kl. 21.

Strive er en ny spiller på det danske tv-marked. Streamingtjenesten gjorde sin ankomst i sommer ved erhvervelsen af rettighederne til spansk og italiensk fodbold, Primera Division og Serie A.

Siden er TV 2 Sport kommet med som partner og her bliver der sendt en kamp om ugen.