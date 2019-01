To kampe. Ikke mere.

Selv om der er fuld midtuge-runde i Premier League tirsdag og onsdag må danske tv-seere nøjes med kun et lille udbud fra den engelske liga.

Der er der en god grund til.

Det har Thomas Gravgaard, der er redaktør og kommentator hos en af de danske rettighedshavere, Discovery Networks, forklaret på Twitter - ikke mindst fordi mange Manchester United-tilhængere har været utilfredse med at 'deres hold' ikke kommer på skærmen.

Kære Man Utd-tilhængere. I midtugerunder udvælger BT Sport (IKKE @BTSporten !) to engelske TV-kampe, som også må vises i DK. Ingen andre må komme på skærmen. De har i denne runde valgt Newcastle-City og L’pool-Leicester. Og af de to har @6erendk valgt den sidste #PLDK — Thomas Gravgaard (@GravgaardThomas) January 29, 2019

'Kære Man Utd-tilhængere. I midtugerunder udvælger BT Sport (den engelske rettighedshaver, red.) to engelske tv-kampe, som også må vises i DK. Ingen andre må komme på skærmen. De har i denne runde valgt Newcastle-City og L’pool-Leicester. Og af de to har @6erendk valgt den sidste,' skriver han.

Der blev ellers spillet seks kampe tirsdag, og der spilles yderligere fire kampe onsdag, men de danske tv-seere får altså kun disse to:

Tirsdag blev Newcastle-Manchester City sendt hos TV3 Sport.

Onsdag bliver Liverpool-Leicester sendt hos 6eren.

Thomas Gravgaard forklarede videre i tråden, at det er den engelske lovgivning, der pålægger, at kun få kampe vises på tv, både i England og i resten af verden. Det er for at få folk på stadion frem for at se opgørene på tv.

Ikke engang i Norge, hvor Ole Gunnar Solskjær-feberen ellers raser i øjeblikket, var det muligt for rettighedshaveren TV 2 at sende Manchester United.

Her blev de samme kampe stillet til rådighed for seerne.

»Vi har vist de fleste Manchester United-kampe på det seneste, så vi ser det ikke som det store problem. Det er mange, der vil se Solskjær, men vi har ikke fået så mange tilbagemeldinger på det,« siger pr- og mediechef hos norsk TV 2, Jan-Petter Dahl, til VG.

Mens de danske tv-seere altså ikke fik Ole Gunnar Solskjær og Manchester United at se live tirsdag, skal danskerne ikke snydes for højdepunkterne. De er øverst i artiklen

Højdepunkter fra tirsdagens øvrige fem Premier League-kampe kan du se herunder. Værsgo:

Manchester City kan efter i morgen være hele syv point efter Liverpool, da de i dag tabte meget overraskende med 1-2 ude mod Newcastle. Vis mere

Wolverhampton gjorde det let af med West Ham, der ikke for alvor blev farlige i en kamp, som de orange dominerede fra start til slut. Vis mere

Fulham var nede i sækken mod Brighton, der dominerede starten af kampen, men det var inden skarpe Mitrovic dukkede op. Vis mere

Everton dominerede starten af kampen mod et Huddersfield mandskab, der ligner, at de er forberedt på en tilværelse i den næstbedste række næste sæson. Vis mere