Der er godt nyt til fodboldglade danskere. Og særligt dem der elsker at følge med i Sydbank Pokalen.

For NENT Group og DR har lavet en aftale om at dele rettighederne til den danske pokalturnering, hvilket betyder, at langt flere kampe bliver dækket.

Det oplyser NENT og DR begge i en pressemeddelelse om aftalen, der er lavet fra efteråret 2020, og som gælder til om med sommeren 2024.

»DR er en god partner, som vi allerede har et godt samarbejde med omkring næste års EM. Med flere producerede kampe vil Sydbank Pokalen få endnu et løft i omtale og fokus, og vi tror på, at vi med vores fælles kræfter vil kunne løfte turneringen til nye højder,« siger Kim Mikkelsen, NENT Group Head of Sports, og fortsætter:

»NENT Group kommer stadig til at sende masser af kampe på Viaplay og vores TV3-kanaler, og da aftalen indebærer, at de kampe, som DR producerer, også kan ses på Viaplay, er det en super god aftale for vores seere. Sydbank Pokalen vil være massivt til stede på Viaplay i fire år frem. Det her er en rigtigt god aftale for dansk fodbold,« siger han.

Rent praktisk betyder det, at alle de kampe der fremover bliver produceret fra Sydbank Pokalen bliver vist på Viaplay. DR har 1. og 3. valg af kampe i hver runde - det gælder dog ikke semifinalen, hvor NENT Group får lov til at vælge først.

»Vi er utroligt stolte over, at vi nu for første gang får mulighed for at vise pokalturneringen og kan bruge det som anledning til at komme rundt og fortælle historier fra hele landet - lige fra kammeratskabet blandt seriespillerne til livet som professionel i en superligaklub. Turneringen passer perfekt med DR’s mål om at samle befolkningen på tværs af geografi, køn alder og uddannelse,« siger Anders Kern Boje, der er underdirektør i DR Nyheder.

Hos Divisionsforeningen ser man den nye aftale som en klar forstærkning af turneringen. Det skyldes, at der nu kommer endnu flere timer med fodbold ud til brugerne.

»Vi er enormt glade for aftalen mellem NENT Group og DR. Den kommer til at give en endnu større dækning af Sydbank Pokalen. Både fordi der fremover vil blive produceret endnu flere kampe, men turneringen vil fremover også blive behandlet med DR´s brede dækning på flere platforme. Med to så stærke partnere som NENT Group og DR, er det en klar forstærkning af Sydbank Pokalen,« siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen.

Denne sæsons pokalturnering slutter onsdag aften, hvor AaB møder Sønderjyske i finalen. Den kan du følge LIVE her på bt.dk.