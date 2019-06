Skal der udskiftninger til på det danske landshold?

Det vil mange mene, efter de rød-hvide fredag aften skuffede i Parken.

1-1 mod Irland på hjemmebane efterlader de danske fodboldfans med en flad smag i munden. Det samme gjorde den danske offensiv i en kamp, hvor chancerne egentlig var mange, men hvor skarpheden igen manglede.

Men hvad siger Åge Hareide? Vil han skifte ud i offensiven, hvor især Martin Braithwaite og Nicolai Jørgensen skuffede og får hårde ord med på vejen fra danskerne?

Foto: LEE SMITH Vis mere Foto: LEE SMITH

»Det svære er at skabe chancerne. Jeg havde været mere bekymret, hvis ikke vi skabte chancerne. Det er den positive del af vores fodbold. Især i 2. halvleg. Samtidig er angriberne afhængige af selvtillid, så jeg vil ikke skyde mere på dem nu. De behøver ro, og de skal arbejde med selvtilliden frem til mandag. Så må vi se, hvem vi bruger. Spillerne har kvaliteten til at sparke boldene ind, men nogle gange kommer der mørke dage i fodbold. I dag var en mørk dag, men det er vigtigt at blive ved,« siger landstræneren.

På bænken mod Irland sad blandt andre Dortmunds Jacob Bruun Larsen og ikke mindst Robert Skov, der i den forgangne Superliga-sæson nettede hele 29 gange. Men Åge Hareide valgte blot at bruge to indskiftninger (Pierre Emile Højbjerg og Kasper Dolberg, red.), og målfarlige Skov var ikke blandt dem.

»Jeg tror, Robert har for lidt erfaring på det her niveau. Og så har vi nogle faste opstillinger på vores defensive dødbolde, som vi var lidt nervøse for til sidst. Derfor valgte vi at lade ham sidde ude,« lyder det fra landstræneren.

Nu kan Åge Hareide vælge at give Skov chancen mod Georgien på mandag, ligesom han kan vælge at ryste posen i offensiven yderligere. Men spørgsmålet er, om han gør det?

(Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Også backpladserne kan kan være til diskussion. Her satser landstræneren på Henrik Dalsgaard på højre back og højrebenede Jens Stryger Larsen på venstre.

På bænken sidder både Peter Ankersen, Daniel Wass og Riza Durmisi. Men kommer de i spil?

»Vi må se, hvordan det ser ud, når spillerne har restitueret i morgen. Det handler meget om, hvordan benene ser ud,« siger Hareide.

»Vi ved, vi har dygtige offensive backs. Både Wass, Ankersen og Riza Durmisi kan bruges, men det er en samlet totalvurdering på holdet, der handler om, hvem der kan spille bedst,« slutter han.