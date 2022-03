At være stjernespiller i tyrkisk fodbold har mange glæder, men privatliv er ikke en af dem.

Det oplever landsholdsspillerne Victor Nelsson og Andreas Cornelius på egne kroppe og fortæller, at de må dække sig godt til, hvis de vil færdes i gaderne i det fodboldgale land uden at blive genkendt.

»Det er hvor end, jeg går hen i Istanbul. Det kan jeg dårligt nok uden kasket og mundbind helt oppe under øjnene. Det er virkelig crazy,« siger Galatasaray-spilleren Victor Nelsson, som med sit blonde hår skiller sig meget ud.

»Jo, det kan man sige, men det er også derfor, at jeg prøver at tage en kasket på og går med mundbind, men det er, som om de alligevel lige får set mig. Jeg ved ikke, om det er noget med mine øjne.«

Victor Nelsson. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Victor Nelsson. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

»Det er billeder, de vil have. Og autografer. Det er nok den første forskel, hvor jeg har tænkt, at det er stort set umuligt at gå rundt i Istanbul uden at blive forstyrret,« forklarer han, mens Andreas Cornelius fra Trabzonspor supplerer:

»Det er på præcis samme måde. Det er altså fuldstændig vanvittigt. De er nogle virkelig gode fans, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg har spillet i mange klubber, men det er virkelig ekstremt. Man skal næsten opleve det. Det er alting. Hvis jeg går rundt i byen, skal alle have et billede. Det er helt vildt,« siger Andreas Cornelius.

Han fortæller, at han har fundet sin måde at omgå fansenes iver efter et billede eller en autograf, når han lige har brug for en puster fra fodboldinteressen.

»Jeg prøver sådan at skjule mig lidt, og jeg gider ikke gå ind i centrum og indkøbscentre, det går ikke. Ellers har jeg en rute, hvor jeg kan gå, og hvor der ikke er så mange mennesker, så dem, der er der, har allerede fået et billede,« siger angriberen med et grin.

Andreas Cornelius. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Andreas Cornelius. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Begge udtrykker en enorm glæde ved at spille i de to tyrkiske topklubber, hvor der er smæk på.

»På stadion er der også en helt sindssyg stemning, det skal opleves. Det er som at spille et derby i Danmark hver eneste weekend, og der er flere, der kan finde ud af at pifte dernede,« siger han om det inferno, man kender fra tyrkiske kampe.

Mens Andreas Cornelius har kurs mod det tyrkiske mesterskab med sin klub og har 15 point ned til nummer to, har Galatasaray skuffet i ligaen og ligger kun to pladser over nedrykningsstregen efter 30 kampe.

Den slags får spillerne at mærke, pointerer Nelsson.

»Hvis du taber en kamp, så har du virkelig tabt, for det er ikke så sjovt at møde ind til træning dagen efter. Det er det aldrig, men der er alligevel en forskel i Galatasaray kontra FCK.«

»Når du møder ind, er der bare en helt anden vibe og fans ude foran anlægget, som ikke er tilfredse. Som vi godt kan forstå. Der er rigtig mange af dem. Jeg tror, man skal være på tæt hold i klubben for at forstå, hvor stor en klub det er. Istanbul er en nice by, Galatasaray er en gigantisk klub med fede fans. Så jeg er glad for det,« forklarer Nelsson og fortsætter om opholdet i storklubben:

»Det er fedt. Samtidig er det lidt kaotisk. I hvert fald i ligaen har vi ikke helt ramt vores niveau endnu. Nu er jeg der på tæt hold. Jeg er en spiller i omklædningsrummet og kan se lidt ligheder med den sæson, vi har gang i nu i Galatasaray, og min første sæson i FCK, hvor det haltede lidt i ligaen. Vi tabte nogle lidt dumme kampe, men i Europa var der bare en anden energi og lyst. Det er desværre lidt det, vi er ude i nu.«

»Men personligt spiller jeg alle kampe og gør det forholdsvis godt. Jeg er ikke så stor fan af at rose mig selv. Men i ligaen halter det lidt. Der er vi simpelthen for ukoncentrerede og ukliniske,« forklarer han uden at gemme sig bag undskyldninger.

Det er også svært at skjule. Især i Tyrkiet.