Den ene hastede ud af Rusland og er nu i 'bad standing'. Den anden blev i landet trods krigen, scorede stor popularitet og belønnes nu af sin russiske arbejdsgiver.

De to danskere i russisk fodbold, Oliver Abildgaard og Anders Dreyer, vil begge væk fra kaosset i deres klub Rubin Kazan, der netop er rykket ud af den bedste russiske række.

Men de to landsholdsbejlere står med vidt forskellige kort på hånden, fordi de handlede forskelligt, da Putins soldater rykkede ind i Ukraine.

For Anders Dreyer er situationen kritisk. Rubin Kazan er rasende over, at han og en håndfuld andre udenlandske stjerner benyttede sig af FIFAs kattelem og flygtede ud af russisk fodbold. Dreyer drog hjem til FC Midtjylland.

»Spillerne sagde, at de ikke ville forlade os – at de ville blive i klubben. Men de pakkede bare sammen og forlod os. En af dem ringede og sagde: 'Jeg er smuttet',« sagde Rubin Kazan-direktør Rustem Saimanov for nylig til Sportrbc.ru.

Siden er klubben nedsmeltet og er altså højst overraskende rykket ud af den bedste russiske række. En nedrykning, som russerne giver de flygtede udlændinge skylden for.

Rubin Kazan står derfor ikke klar med en velkommen-tilbage-krammer – og klubben har umiddelbart ikke tænkt sig at hjælpe Anders Dreyer ud af kontrakten.

Ifølge B.T.s kilder er det imidlertid usandsynligt, at Anders Dreyer nogensinde vender tilbage til russisk fodbold. Han skal nu satse stærkt på, at FIFA kyler endnu en redningskrans ud til de udenlandske spillere i russisk fodbold og laver en hasteregel, der giver dem lov til at rive deres kontrakter over.

Det er langtfra umuligt, at FIFA leverer den hjælpende hånd, der trækker Dreyer helt fri af Rusland. Sker det, bliver det ikke et problem at finde en ny klub til ham i Europa.

Her og nu er der ingen bud på banen – men det skyldes, at de interesserede klubber lige nu afventer, om de udenlandske spillere i Rusland bliver fritstillet på det FIFA-møde, der skal finde sted inden for de næste 14 dage. Klubber i Europa vil ikke betale for en spiller nu, som de kan få gratis om en måned.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Mens Anders Dreyer er i bad standing i Rubin Kazan, forholder det sig helt anderledes for klubbens anden dansker, Oliver Abildgaard.

Han traf det – set med danske og vestlige øjne – meget upopulære valg og blev i Rusland. Kun afbrudt af et kort visit til Danmark, da krigen brød ud.

Det har de ikke glemt i den russiske klub, hvor Abildgaard ifølge en kilde, som B.T. har talt med, er »så populær, at der kunne rejses en statue af ham«.

25-årige Oliver Abildgaard vil gerne lave et klubskifte i sommertransfervinduet – og det ønske vil Rubin Kazan gerne hjælpe ham med som en tak for, at han blev i Rusland og tog de tæsk og fordømmelser, som det valg medførte fra Danmark.

Interessen for den tidligere AaB'er er stor – men ligesom tilfældet er hos Anders Dreyer, er der p.t. ingen konkrete bud på Oliver Abildgaard, fordi han jo også kan vise sig at være gratis at hente meget snart.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rubin Kazan og fra FIFA.