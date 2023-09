Det belgiske topbrag mellem Club Brugge og danskerklubben Anderlecht endte som et regulært skadesmareridt for sidstnævnte.

For på blot fire minutter måtte Anderlecht nemlig udskifte de to danske stjerner Kasper Dolberg og Thomas Delaney.

Og nu frygter klubben, at Delaney har brækket armen, skriver Het Laatste Nieuws.

»Han landede meget uheldigt. Vi skal undersøge skaden yderligere, men jeg frygter, at han har fået et brud på armen,« siger Brian Riemer, der er cheftræner i Anderlecht.

Foto: Bruno Fahy/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bruno Fahy/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge mediet støttede Thomas Delaney sin arm på samme måde, som en cykelrytter ville holde sin arm efter at være faldet ned på kravebenet, da han forlod banen.

Mindre galt gik det dog for Kasper Dolberg.

Danskeren havde netop bragt Anderlecht foran 1-0, da også han måtte udgå med en skade. Her formoder, klubben, at der er tale om en forstrækning.

»På to minutter mistede vi to landsholdsspillere. Det er et hårdt slag for klubben,« lyder det videre fra Brian Reimer.

B.T. kunne i sommerens transfervindue i øvrigt afsløre, at Thomas Delaney skiftede til Anderlecht på en etårig lejeaftale med en købsoption.

Søndagens belgiske topbrag mellem Anderlecht og Club Brugge endte uafgjort 1-1.