Landstræner Kasper Hjulmand får kritik i de danske medier over flere spilleres fravær i EM-truppen.

Den danske EM-trup til sommerens fodboldslutrunde i Tyskland skaber ikke ligefrem begejstring i de danske medier.

Landstræner Kasper Hjulmand får ros for at udtage kantspilleren Jacob Bruun Larsen, men også hård kritik for fravalgene af Celtic-spilleren Matt O'Riley og Brøndbys Nicolai Vallys.

I en klumme i Ekstra Bladet lyder det således fra sportschef Camilla Boraghi:

- Man kan ikke tale om uretfærdighed, når en træner udvælger sit hold.

- Det er hans ret, som den monark, han til syvende og sidst er. Alligevel er det netop følelsen af uretfærdighed, jeg efterlades med. Ikke på vegne af Matt O’Riley, men på vegne af Danmark.

- For Kasper Hjulmands (ikke så overraskende) overraskende fravalg af O’Riley i sin foreløbige EM-trup er lige præcis et symbol på den mangel på mod og kreativitet, som det danske herrelandshold skriger så hjerteskærende på.

I Jyllands-Posten savner journalist Jesper Engmann O'Riley, men også Vallys, som har spillet en god sæson for Brøndby i den hjemlige Superliga, der ikke har en eneste spiller med i EM-truppen.

- Nicolai Vallys kunne have været et frisk pust i EM-truppen, for set udefra besidder Brøndby-kreatøren nogle egenskaber på en fodboldbane, som ikke mange af de andre offensive folk har.

- Men mon ikke de to spillere bliver ringet op i den kommende uge, hvis en eller to af de udtagne offensive gazeller bliver ukampdygtige, lyder det i Jyllands-Posten.

Hos B.T. er der forståelse for Hjulmands udvælgelse, selv om mediet ligeledes skriver, at især O'Riley kunne have pyntet på den danske EM-trup.

- Relationerne er i højsædet, og det er formentlig dét, der skal få en dansk landsholdstrup uden de helt vilde individualister langt.

- Brandvarme Matt O'Rileys fravær på midtbanen må dog alligevel stå ud som det fravalg, der får os til at rynke mest på næsen, lyder det i B.T.

Den tidligere landsholdsspiller Thomas Gravesen efterlyser mere mod hos landstræneren i EM-valgene.

- Der er spillere, jeg langt hellere vil se på landsholdet end nogle af de spillere, som har været skadet eller slet ikke har spillet.

- Vi har en spiller, som har været med til at vinde mesterskabet i Skotland, og vi har en spiller, der har domineret Superligaen. Jeg snakker selvfølgelig om Matt O'Riley og Nicolai Vallys. Hvorfor er de ikke med?

- De to havde fortjent en chance, men den vil Kasper Hjulmand ikke give dem. Jeg må bare konstatere, at ingen tilsyneladende har kunnet spillet sig på det danske A-landshold i et helt år.

/ritzau/