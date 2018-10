Landsholdskonflikten er løst, og temperamenterne er efterhånden faldet til ro.

Så meget, at de danske landsholdsspillere nu har sat sig ned og skrevet et brev til de danske fodboldfans, hvori fodboldstjernerne kommer med deres syn på det tumultariske forløb.

Et forløb,der blandt andet resulterede i, at Danmark stillede med fyraftensproffer i en testkamp mod Slovakiet.

Landsholdsstjernerne mener blandt andet, at medierne pustede til ilden i konflikten ved at tegne unuancerede billeder af Spillerforeningens direktør, Mads Øland, og af spillerne selv. Medierne havde ifølge spillerne ikke indsigt nok.

Foto: Uffe Weng Vis mere Foto: Uffe Weng

»Det skyldes blandt andet, at parterne blev enige om ikke at fortælle om forhandlingerne i medierne i den afsluttende fase siden sejren over Wales for at holde fuld fokus på forhandlingerne, og så kan det give et ærgerligt billede af dansk fodbold, når man følger med i medierne,« står der i brevet.

»Men dels hører og forstår medierne kun i meget begrænset omfang, hvad der sker i forhandlingerne, og dels tegnes mediebilledet mest af de nemme og alt for voldsomme personangreb mod os spillere eller mod Mads Øland, som vi har valgt til at repræsentere os via Spillerforeningen, ofte fra folk, der slet ikke har nogen rolle i forhandlingerne eller i dansk fodbold.«

»Hvis man spiller med på det spil og skyder tilbage, så giver det mudderkastning i medierne. Det havde vi spillere fra starten besluttet, at vi ikke ville deltage i - og den strategi er vi glade for, at vi fulgte. Selv om man tit har lyst til at forsvare sig, så har vi holdt os tilbage og kun enkelte gange været ude og bede om en ordentlig tone.«

Landsholdsstjernerne nævner ikke de 23 spillere - heriblandt futsallandsholdsspillere - der valgte at stille op til kampen i Slovakiet. I stedet står der i brevet:

»Vi vil også gerne takke de 1.000 spillere, der sagde nej tak til at optræde på DBUs konfliktlandshold mod Slovakiet.«

Hele brevet, der er underskrevet af Spillerrådet - der består af Simon Kjær, Christian Eriksen og Kasper Schmeichel - på det danske landshold, kan læses her.