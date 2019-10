Ydmygende, pinligt og fuldstændig uhørt.

Sådan kan man sige om Southamptons historiske nederlag til Leicester med rekordcifrene 9-0 i fredags. Og så tilmed på hjemmebane.

Men nu har spillertruppen og staben - hvor danskerne Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard er iblandt - besluttet at imødekomme ydmygelsen ved at donere deres løn, de tjente på dagen, skriver klubben på sin hjemmeside.

»Truppen har været ved Staplewood Campus gennem weekenden og har arbejdet på at gøre det godt over for klubbens fans,« skriver klubben uden dog at nævne, hvor stort et beløb det drejer sig om.

Både Jamie Vardy og Ayoze Perez scorede hattrick mod Southampton. Foto: DAVID KLEIN

»Som det første skridt i den retning har gruppen besluttet, at de ønsker at donere deres løn fra kampdagen mod Leicester til Saints Foundation for at hjælpe det vitale arbejde, som den velgørende organisation foretager.«

Saints Foundation arbejder på at ændre folks liv i og omkring Southampton ved at gøre dem mere involverede og sundere.

Nederlaget i fredags er en tangering af det største nederlag i Premier Leagues historie og det største nogensinde for et hjemmebanehold.

Efter kampen var klubbens danske anfører, Pierre-Emile Højbjerg, hård i sine ord.

Pierre-Emile Højbjerg spillede hele kampen, da Southampton blev ydmyget. Foto: DAVID KLEIN

»Hvis jeg snakker fra hjertet, går det galt. Derfor må jeg tænke som en anfører, der står i holdets tjeneste, og sige, at det eneste, der betyder noget fra nu af, er, hvordan vi præsterer fremadrettet,og vi må aldrig nogensinde lade sådan noget her ske igen,« siger Pierre-Emile Højbjerg og fortsætter:

»Jeg har egentlig ikke lyst til at snakke, jeg har ikke lyst til… Jeg kan kun undskylde. Det er meget pinligt, og det er svært for hele holdet, men vi er de eneste, der skal holdes ansvarlige,« siger en meget berørt Pierre-Emile Højbjerg.

Southampton ligger på 18.-pladsen i Premier League med otte point i 10 kampe.

Kun Norwich og Watford har haft en værre start.