Mens sanktionerne vælter ned over russisk fodbold - og Rusland generelt - kører fodboldligaen videre i det krigsførende land.

I aftes var den danske landsholdsspiller Anders Dreyer således i aktion for sin russiske klub, Rubin Kazan, i et vigtigt opgør mod storklubben Zenit Skt. Petersborg, som blev spillet mens den russiske invasion af Ukraine kører på højtryk.

Man kan forestille sig, at det er en dilemma-fyldt situation for udenlandske spillere som Dreyer og hans danske holdkammerat Oliver Abildgaard at skulle agere i landet, som fordømmes af Vesten og store dele af resten af verden.

Derfor ønsker Spillerforeningen i Danmark sammen med den internationale spillerforening FIFPro nu at hjælpe de danske og øvrige udenlandske spillere, som er 'fanget' i Rusland.

Foto: FERENC ISZA

»Vi er i tæt dialog med FIFPro. Det er vi løbende, og det har vi været i særdeleshed, siden situationen begyndte at spidse til med Rusland. Vi har rakt ud til spillerne, og vi står med åbne arme til at hjælpe dem. Vi bakker op om FIFPros opfordring til FIFA,« siger Martin Dons presse- og kommunikationschef i Spillerforeningen.

FIFPro opfordrer i dag FIFA til at lade alle udenlandske fodboldspillere i Rusland forlade deres klub ganske gratis på en fri transfer.

»Den fortsat eskalerende konflikt er ifølge vores synspunkt en god grund til at få ophævet sin kontrakt uden at skulle betale kompensation til klubben. Det diskuterer vi netop nu,« siger FIFPros bestyrelsesmedlem Louis Everald til mediet VI.

»FIFA kan justere reglerne i nødsituationer. På grund af den ekstremt bekymrende situation mener vi, at spillere burde have lov til at forlade landet. Vi vil have klarhed over det her hurtigst muligt,« lyder det videre.

Der er i øjeblikket tre danske fodboldspillere, som er ejet af russiske klubber. Foruden Dreyer spiller ligeledes (til tider) landsholdsaktuelle Abildgaard i Rubin Kazan, mens Younes Namli er ejet af Krasnodar, men er udlejet til Sparta Rotterdam.

Hverken Allan Bak Jensen, som er agent for Anders Dreyer, eller Christian Henriksen, som er agent for Oliver Abildgaard, havde lyst til at sige ret meget om situationen for deres klienter, da Frihedsbrevet fangede dem i går.

»Jamen, han passer jo sit arbejde. Han har jo en kontrakt, han skal passe. Men vi har ikke nogen kommentarer til noget,« sagde Christian Henriksen eksempelvis.