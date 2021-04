FC Midtjylland og FCK er positive over for det nye Champions League-format, der træder i kraft i 2024.

Det røg lidt under radaren mandag, da Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) præsenterede fremtidens Champions League. Udbryderligaen Super League stjal i stedet overskrifterne.

Men nu ligger det altså fast, hvordan Europas fineste klubturnering fra 2024 og frem vil tage sig ud.

De to største ændringer er, at deltagerlisten udvides fra 32 til 36 hold, samt at det velkendte indledende gruppespil skrottes. I stedet placeres alle hold nu i én liga.

En af de fire ekstra CL-pladser går til et nationalt mesterhold i forbindelse med kvalifikationen til hovedturneringen, og det er især den del af det nye format, der vækker begejstring i FC Midtjylland.

- Det er godt, at der er kommet en ekstra plads til de hold, som Danmark har med i kvalifikationen, altså mesterholdene. Det øger jo vores chance for at komme i Champions League, siger FCM-direktør Claus Steinlein.

Han glæder sig også over, at der i hovedturneringen fremover skal spilles ti kampe inden playoffopgørene i stedet for de sædvanlige seks gruppekampe.

- Det giver danskerne mulighed for at se fem hjemmekampe i Champions League, så det er godt for dansk fodbold og også i forhold til indtægtsmuligheder, siger Steinlein.

FC Midtjylland-direktøren vil dog stadig gerne have helt klarlagt, hvordan Champions League-pengene fremover vil blive fordelt mellem holdene, inden han kommer med sin endelige dom over det nye format.

I FC København er man også en smule afventende med at udtale sig.

Både fordi de sidste detaljer i forhold til fremtidens Champions League stadig ikke er helt på plads, og fordi Daniel Rommedahl, der er direktør for Football Operations and International Affairs i FCK, sidder i bestyrelsen i European Club Association (ECA), der er inde over udarbejdelsen af det nye format.

Men den ekstra CL-plads til et nationalt mesterhold bliver ligesom i FC Midtjylland taget godt imod i hovedstaden, lyder det fra FCK's kommunikationschef, Jes Mortensen.

- Vi er positive - både i forhold til den nye turneringsmodel med én liga og de fremtidige muligheder for at få et dansk hold med i Champions League, siger han.

Siden 2003 er Champions League blevet afviklet under samme format, hvor 32 klubber har været inddelt i otte grupper, men denne struktur ændres altså fra sæsonen 2024/25.

/ritzau/