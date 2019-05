Kvindelandsholdet i fodbold tabte med 0-2 i lørdagens testkamp mod England i Walsall.

Når VM i kvindefodbold løber af stablen denne sommer, er England blandt favoritterne, mens Danmark end ikke formåede at kvalificere sig.

På den baggrund var det helt efter bogen, da Lars Søndergaards kvindelandshold tabte lørdagens testkamp med 0-2 på udebane mod England, der har den tidligere Manchester United-spiller Phil Neville som landstræner.

Danmark var i perioder godt med i kampen og havde sine chancer, men England var lige en tand skarpere i Walsall.

Danmark åbnede opgøret fint og kom til et par muligheder ved Sanne Troelsgaard i de første godt ti minutter.

Særligt den ene burde have skabt dansk føring.

Englænderne kom dog siden bedre med, og hjemmeholdet skabte kampens største chance efter 17 minutter.

I et kontraangreb blev Ellen White sendt i dybden på en friløber, men hun overplacerede sin afslutning, da målmand Katrine Abel stormede ud for at gøre målet mindre.

Danmark havde stor ære af første halvleg, men den sluttede ærgerligt set med danske øjne.

I tillægstiden var et frispark i første omgang blevet clearet, men bolden dumpede ned for fødderne af Manchester Citys Nikita Parris, der resolut sparkede bolden ind ved stolpen til 1-0.

Kort efter pausen fik Pernille Harder en god chance, men hendes forsøg blev blokeret af målmanden.

I stedet blev det 2-0 til England. Et indlæg blev sendt ind i feltet, hvor Manchester City-spilleren Jill Scott i helt blank position headede bolden i mål.

Godt midtvejs var Pernille Harder tæt på en reducering, men hendes frisparksforsøg strøg marginalt forbi. Det var generelt ikke danskernes dag foran målet, og England kunne køre sejren på 2-0 hjem.

/ritzau/