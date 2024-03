Landstræneren håber, at Danmark skal dyste mod verdensmesteren Spanien på et stort stadion.

Spanien, Belgien og Tjekkiet er de kommende modstandere til det danske fodboldlandshold for kvinder i EM-kvalifikationen.

Det afgjorde Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) ved en lodtrækning tirsdag.

De fire mandskaber dyster i en pulje, hvorfra de to bedste går direkte videre til EM i Schweiz næste sommer. Nummer tre og fire skal ud i playoffkampe.

De seks danske gruppekampe afvikles i løbet af tre terminer fra april til juli. Eventuelle playoffkampe spilles fra oktober til december.

Landstræner Andrée Jeglertz udtrykker respekt for alle tre modstandere, men vil meget gerne undgå omvejen.

- Ambitionen er, at vi skal kvalificere os til EM og gerne vinde gruppen, hvis det er muligt, siger svenskeren.

Især de spanske verdensmestre, der ligger nummer et på verdensranglisten, bliver naturligvis en kæmpe mundfuld for Danmark, der selv er nummer 13 i verden.

Men Spanien er også en på flere måder attraktiv modstander, og landstræneren håber, at kampen bliver afviklet på et stort stadion.

- Vi får muligheden for at teste, hvor langt vi er kommet med vores hold mod verdens bedste hold, og det bliver en stor udfordring for spillerne.

- Jeg håber, at så mange fans og unge spillere som muligt får mulighed for at se en kamp som denne på et stort stadion.

- Hvor det skal være, ved jeg ikke, men jeg håber, at mange får mulighed for at give os den støtte, vi har brug for, og får set en kamp som den live, siger Jeglertz.

Allerede nu ligger det fast, at den første hjemmekamp i EM-kvalen bliver afviklet i Viborg i april. Det er endnu ikke afgjort mod hvem.

Først i løbet af onsdag er kampprogrammet på plads, og DBU forventer samtidigt at annoncere, hvor de to sidste hjemmekampe skal spilles.

Danmark og Spanien dystede senest i juli sidste år i en testkamp inden VM. Spanien vandt 2-0 i Gladsaxe og siden VM efter 1-0 over England i finalen.

Også i 2022 og 2021 mødte danskerne det stærke spanske mandskab og tabte henholdsvis 0-1 ved EM-slutrunden og 0-3 i en testkamp.

Belgien og Tjekkiet ligger henholdsvis nummer 18 og 28 på verdensranglisten.

/ritzau/