»Gal, det er klamt lavet af DBU.«

Sådan lyder en af mange vrede kommentarer på et opslag i Facebook-gruppen 'Danes Away' efter fodboldforbundets udmelding om, at herrelandsholdets kamp mod Norge – ligesom opgøret mod Færøerne i marts – spilles på Brøndby Stadion og dermed ikke er en del af DBU's billetabonnement.

»Det virker til, at DBU bare er ude på at malke koen, når de rykker kampen fra Parken, så os betalende abonnenter får frataget vores fordele,« lyder det fra 42-årige Kim Nielsen, der sammen med tre venner har været at finde på 'Den Røde Mur' til samtlige landskampe siden EM 2021.

Billetabonnementet giver kun billetgaranti til hjemmekampe, der spilles i Parken, og testkampene mod Færøerne og Norge er derfor ikke inkluderet, fordi de spilles i Brøndby, men tæller derimod stadig med i abonnementets loyalitetssystem.

Her belønnes medlemmerne med point for de kampe, de er på lægterne til, og antallet af point er så afgørende for chancerne for at få billetter til for eksempel den kommende EM-slutrunde. Point, som de mest loyale nu ikke er sikre på at få.

»Jeg synes, det er mærkeligt lavet, at abonnementet ikke virker, hvis der stadig skal uddeles loyalitetspoint. På den måde straffer man de mest loyale fans, for det kan have betydning for, om de kan komme med til slutrunder i fremtiden,« tilføjer Kim Nielsen.

Hos DBU maner man dog til besindighed, da forbundet ikke mener, at flytningerne kommer til at have konsekvenser for abonnenternes mulighed for at få billetter og dermed loyalitetspoint.

»Der er i hvert fald ikke nogen, der bliver snydt her. Alle har mulighed for at købe billetter til kampene på Brøndby Stadion til stort set samme pris, som de betaler til de øvrige kampe,« forklarer kommunikationschef hos DBU, Jakob Høyer, til B.T. og tilføjer:

»Helt ekstraordinært har vi syv hjemmekampe i år – fire testkampe i foråret og tre Nations League-kampe i efteråret – og vi har så valgt, at to af dem i foråret skal spilles i Brøndby.«

Jakob Høyer mener ikke, DBU snyder nogen ved at rykke landskampe fra Parken. Foto: Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Netop beslutningen om at flytte kampen til Brøndby er også noget af det, der frustrerer i 'Danes Away'. Flere forstår nemlig ikke, hvorfor kampen ikke rykkes længere væk, når nu den ikke skal spilles i Parken.

»Man rykker kampen 20 kilometer. Så kunne man jo lige så godt være blevet i Parken, hvor der kan være væsentligt flere,« siger Kim Nielsen, som mener, DBU burde have udnyttet muligheden til at lokke nye tilhængere til:

»Havde man nu rykket den til Odense, Aarhus eller Herning, så havde det måske givet mere mening, fordi man så ville kunne ramme et nyt publikum.«

I Parken er det dog udelukket at spille, da en række rockkoncerter kommer i vejen for at afvikle kampene der, og Jakob Høyer forklarer, at det er af sportslige hensyn, at i hvert fald kampen mod Norge spilles på Brøndby Stadion.

»Vi har haft flere herrelandsholdskampe i både Aarhus og Herning, og det kommer vi også til at gøre igen, men de her to kampe har vi valgt at placere i Brøndby.«

»Kampen i juni er blandt andet placeret i Brøndby af hensyn til de sportslige forberedelser. Vi afvikler to kampe på fem dage, inden holdet flyver til Tyskland, så det er for logistikkens skyld og for at få de bedst mulige sportslige forberedelser til EM,« siger han.

Kasper Hjulmand og resten af det danske landshold flyver efter planen til Tyskland den 11. juni, inden man indleder slutrunden mod Slovenien den 16. juni.