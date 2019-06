Det var en flok skuffede danske spillere, der søndag aften lige akkurat glippede muligheden for at gå videre ved U21-EM efter en 2-0-sejr over Serbien.

Skuffelse var der også på tilskuerpladserne efter kampen, og det blev ikke bedre af, at U21-drengene efterfølgende ikke gik hen til de cirka 50 danske fans, der var mødt op på Stadio Nereo Rocco i Trieste i Italien.

»Efter kampen kunne vi godt lige have haft brug for, at de lige havde gået ud til os og takket for støtten. Vi forstår godt, at de er skuffede. De skal de også være med det resultat, men derfor kunne man godt lige gå ud og give en highfive.«

Sådan lyder det fra Nicolai Bryde Nielsen, der er en del af fangruppen Camp92, og som søndag var på stadion.

Det betyder bare noget, at man lige får den lille anerkendelse fra spillerne. Det havde været på sin plads. Nicolai Bryde Nielsen til B.T.

Han understreger over for B.T., at fansene hverken er sure eller skuffede på spillerne.

Alligevel kunne han og de andre rød-hvide-supportere godt have brugt en lille form for anerkendelse.

»Det er alligevel en uges fri, som folk har taget og brugt en masse penge på at støtte holdet, og så betyder det bare noget, at man lige får den lille anerkendelse fra spillerne. Det havde været på sin plads,« siger han.

Der var dog også én landsholdsspiller, der modsat sine holdkammerater løb hen til de danske tilhængere efter slutfløjt.

Mikkel Duelund var ude og give krammere og aflevere sin trøje til de

»Mikkel Duelund kom hen til os. Han gav sin trøje væk og gav også en krammer. Det var verdensklasse, og det var lidt det, vi gerne ville have haft fra de andre også,« fortæller Nicolai Bryde Nielsen, der også sender roser afsted mod målmand Daniel Iversen, der i tidligere kampe har givet sine handsker væk.

B.T. har efterfølgende været i kontakt med DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer.

'U21-spillerne er meget glade for opbakningen fra danske fans i Italien. De takkede dem på stadion i torsdags og på sociale medier.'

'I aftes var et par spillere ude og give trøje og handsker til de danske fans, mens andre var så skuffede, at de gik i omklædningen. De havde håbet på en større sejr og en plads i semifinalen med de danske fans. Vi glæder os alle til nye U21-landskampe til efteråret,' skriver Jakob Høyer i en SMS.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Det var under VM-slutrunden sidste sommer, at det danske A-landshold blev kritiseret af fans, fordi Christian Eriksen og co. ikke gik hen til de fremmødte fans og takkede ordentligt for støtten i forbindelse med opgøret mod Australien.

Det gav ifølge fansene 'et hak i glæden'.

Det danske U21-landshold vandt godt nok 2-0 over Serbien, men skulle som minimum vinde med tre, hvis drømmen om en semifinaleplads skulle leve videre.

Efter opgøret var landstræner Niels Frederiksen rasende over kampens dommer og kaldte det blandt andet for en skandale. Det kan du læse mere om her.