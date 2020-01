Januars transfervindue er pivåbent, og spekulationerne omkring flere af de danske landsholdsstjerner er allerede i fuld gang.

Flere af landsholdets profiler kæmper i øjeblikket med spilletid i deres respektive klubber, og derfor skal flere af dem til at kigge sig om efter nye klubber, hvis EM-drømmen skal holdes i live.

For der bliver hård kamp om de 23 pladser i Åge Hareides trup, der skal forsvare Danmarks farver på hjemmebane.

B.T. Sports fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, gør derfor status over nogle af de landsholdsstjerner, der skal skifte klub, og dem, der skal blive, for at forbedre sine EM-chancer:

SKIFT

Spilletid i otte af Tottenhams seneste ti kampe: 457 minutter.

Eriksen skal skifte. Uanset, hvor han skifter hen, kræver det en tilvænningsperiode. Det er ikke sikkert, han vil gå direkte ind på sit nye hold. Det vil afhænge af, hvilket hylde han lander på, men en spiller på Eriksens niveau vil få spilletid alle steder. Det er ikke afgørende for hans EM-chancer, for han er selvskrevet, men han bør skifte. Mest for sin egen skyld, og fordi jeg ikke tror på Mourinhos projekt i Tottenham.

Spilletid i tre af Chelseas seneste ti kampe: 270 minutter.

AC er nødt til at skifte. Selv når Chelsea spiller med tre mand i bagkæden, så er han ikke en del af startopstillingen. Han er nede som fjerdevalg. Han skal finde en ny permanent klub. Han kommer ikke til at få sit gennembrud dér. Det har han prøvet længe nok nu, og han er god nok til en klub, der næsten matcher Chelseas niveau.

Spilletid i én af Atalantas seneste ti kampe: 90 minutter.

Simon Kjær skal 100 procent væk fra Atalanta. Det har agenten også allerede sagt. Han skal finde et sted, der passer til hans niveau. Måske skal han skrue lidt ned for sine drømme og forventninger og finde en klub, hvor han kan være en ledende figur. Han er stadig ejet af Sevilla, så der skal findes en løsning. Måske endnu en lejeaftale, hvis han ikke har lyst til at blive solgt og komme ud af en ganske fornuftig lønaftale. Det er stadig top-5 ligaer i midterklubber, vi snakker om her.

Spilletid i én af Southamptons seneste ti kampe: 90 minutter.

Lige meget om han skifter eller ej, så er Vestergaard næppe en del af Åge Hareides trup til sommer. Der er blevet set en anden vej flere gange, og selv da muligheden var der mod Luxembourg, valgte han Lasse Nielsen fra Malmö FF i stedet. Der er noget i Vestergaards og Hareides forhold, som ikke helt fungerer. For sin egen skyld bør han skifte til en ny klub på en permanent aftale.

Spilletid i to af Borussia Dortmunds seneste ti kampe: 61 minutter.

Jacob Bruun skal skifte klub, og det bliver der også arbejdet på. Det skal være en ny permanent aftale. Han har før prøvet lejeaftaler, men han skal finde en klub, som tror rigtig meget på ham, og dem skal der nok være flere af. Han kunne sagtens komme i spil til EM, da der er kortere vej ind på holdet på hans position, men det kræver også et rigtig godt forår, for han har kun lige været inde og snuse til landsholdet.

BLIV

Spilletid i to af Genoas seneste ti kampe: 151 minutter.

Lukas Lerager har været en del skadet, men han er en bobler til EM, hvis han kommer til at spille hver weekend for Genoa i foråret. Her fylder historien med ham og Åge meget, da han har været udtaget flere gange. Den sidste plads på midtbanen er måske lidt mere billigt til salg, og med det rigtige run i foråret, så kan Lerager godt blive en del af truppen. Han er en loyal soldat, som Hareide sætter pris på.

Spilletid i otte af Celta Vigos seneste ti kampe: 491 minutter.

Sisto er begyndt at spille mere og mere, og jeg synes, han skal blive, så han kan finde kontinuiteten igen. Det virker, som om han er ved at finde sig selv igen, og hvis han gør det, så kan han godt komme i spil til EM. Hareide holdt stadig fast i ham, dengang han var inde i en dårlig periode på landsholdet, fordi han godt kan lide den type spiller.

Spilletid i ni af Feyenoords seneste ti kampe: 740 minutter.

Han skal blive. I hans situation lige nu er næste skridt desværre næppe til en større klub. Så han skal finde sin form og en plads på holdet, for så er han i spil, da Hareide er ret glad for ham.

Spilletid i otte af Bournemouths seneste ti kampe: 559 minutter.

Billing er meget i spil til en plads i EM-truppen. Han har fået sine landsholdsudtagelser under Hareide, og fortsætter han med at få spilletid i Premier League, er han et godt alternativ på midtbanen.

Opgørelsen over spilminutter er lavet den 7. januar.