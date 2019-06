De danske U21-drenge skal finde EM-motivationen i noget andet end penge. For der er ikke mange mønter at hente for drengene, hvis man tænker på, hvad flere af de største stjerner tjener til daglig.

Skulle Danmark gå hele vejen og vinde U21-EM, vil en spiller med fuld tid på banen tage hjem på sommerferie med guldmedalje om halsen og se frem til en udbetaling på 145.000 kroner.

»Nej, det er ikke for pengene. Men det er heller ikke derfor, vi spiller for landsholdet. Det er en kæmpe ære at spille for landsholdet, og det gør mig utroligt stolt,« siger Mikkel Duelund.

Ja, 145.000 er da lige en sjat mere, end der står på lønsedlen hos en ganske gennemsnitlig sportsjournalist, og for mange spillere i U21-truppen vil det også svare til en god ekstra månedsløn.

Mikkel Duelund skriver autografer efter U21-landsholdstræning i Udine, lørdag den 15. juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mikkel Duelund skriver autografer efter U21-landsholdstræning i Udine, lørdag den 15. juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Men det beløb er altså også udelukkende, hvis Danmark går hele vejen. Skulle de danske U21-stjerner ryge ud allerede i indledende gruppe, vil der kun falde 10.000 kroner af til spillerne for udtagelsen.

Det er ikke meget for spillere som Robert Skov og Jonas Wind, der angiveligt tjener 250.000 om måneden ifølge Ekstra Bladet. Og det er ingenting i forhold til, hvad der venter en A-landsholdsspiller, som kommer med til en slutrunde for Danmark.

I 2018 modtog samtlige danske landsholdsspillere, som var med ved VM i Rusland, 1.184.000 kr. for at nå ottendedelsfinalen. 739.000 kr. af disse fik de for bare at være med i gruppekampene.

Til gengæld får U21-spillerne to fribilletter hver til Danmarks EM-kampe.