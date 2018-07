Det danske fodboldlandshold har fået hårde ord med på vejen fra medierne under VM.

Tonerne er dog mere positive, når holdets ottendedelsfinalenederlag til Kroatien bliver målt og vejet.

"De faldt med ære", "der er krummer i det danske landshold" og "klart Danmarks bedste kamp", lyder de rosende ord, dagen efter Danmark bittert måtte forlade VM-slutrunden efter et 2-3-nederlag i straffesparkskonkurrencen.

Specielt den danske målmand Kasper Schmeichel bliver hyldet, efter han reddede tre af kroaternes straffespark - et i den forlængede spilletid, og to i straffesparkskonkurrencen.

B.T.s fodboldkommentator Søren Hanghøj Kristensen mener, at der burde være en pris, man kunne uddele til den 31-årige målmand.

»Sikke en målmand. Sikke en mand. Schmeichel var den helt store indpisker og den helt store chef, da det hele strammede til,« skriver han i B.T.

Også Ekstra Bladet hylder Schmeichel. Til gengæld er der ikke de store roser til Christian Eriksen, der brændte et straffespark.

At netop Eriksen brændte sit straffespark var "yderst symptomatisk for den danske stjernes VM", lyder det fra Ekstra Bladets sportsredaktør, Allan Olsen.

»Usynlig igen mod Kroatien med mange boldtab og uden synligt aftryk. Det blev desværre en slutrunde, hvor de store - og rimelige - forventninger til Eriksen ikke blev indfriet. Ja, han bragte os næsten egenhændigt til VM, men der stoppede de gyldne fødder desværre,« skriver han i Ekstra Bladet.

Han roser dog de danske spillere for at have forbedret spillet markant efter gruppespillet.

»Klart Danmarks bedste kamp ved VM - men altså ikke nok. Til gengæld en kamp, hvor Danmark havde hjertet med - og det gør trods alt hjemturen nemmere,« skriver han.

/ritzau/