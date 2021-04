Ifølge Politiken gør europæiske storklubber op med 150 års kulturhistorie med planerne om en ny udbryderliga.

12 europæiske storklubbers planer om at hegne sig inde i en lukket superliga er både grådige og usportslige.

Det mener en række ledere og kommentatorer i de danske aviser tirsdag.

Udbryderligaen, som inkluderer spanske, italienske og engelske klubber, blev præsenteret natten til mandag dansk tid.

Og ifølge Informations lederskribent Mathias Sindberg er det et angreb på alt det, der giver fodbold mening.

Han kalder planerne for "en radikalisering af den udvikling, som i tre årtier har forvandlet fodboldklubber til firmaer og gjort idéen om folkets sport til et tomt udsagn".

Ifølge Politikens leder er det 150 års kulturhistorie, der bliver gjort op med. Avisen giver dog også Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) en del af skylden.

- Uefa har selv ladet de frie markedskræfter løbe løbsk og skal nu håndtere såvel juridiske slagsmål med de rigeste klubber som rasende fans, skriver avisens sportsredaktør Søren-Mikael Hansen.

Ekstra Bladets sportskommentator Jan Jensen tror ikke, at der kommer en europæisk liga i år. Han kalder samtidig tanken om det for afskyelig.

- En flok rigmænd skal ikke stjæle den sport, som folket har skabt gennem mere end 100 år.

- Hele ånden i fodbold går tabt, hvis 15 store klubber år efter år er faste deltagere i en turnering bestående af 20 hold, skriver Jan Jensen.

Berlingskes kommentator Michael Alsen kalder storklubbernes planer "grådighed i sin reneste form".

Han skriver samtidig også, at selv om det er positivt, at regeringer og internationale organer siger fra, så er konceptet efterspurgt, og turneringen har et publikum.

Ifølge B.T.'s sportschef Søren Hanghøj Kristensen bør fans og spillere sige tydeligt fra over for planerne.

- Det er ikke for sent at ændre tingenes tilstand, hvis bare hammeren slår hårdt nok, og alle, der mener nej, også råber det højt nok, skriver han.

Kort efter midnat natten til mandag meddelte 12 europæiske storklubber, at de vil stifte den nye turnering, Super League.

Med i aftalen er Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, Milan og Juventus.

Beslutningen om en udbryderliga har udløst massiv kritik på tværs af sportsverdenen såvel som på den politiske scene.

Uefa har desuden truet med at udelukke spillere i medstiftende klubber i Super League fra landsholdet.

/ritzau/