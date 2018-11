Niko Hansen scorede det sidste mål i straffesparkskonkurrencen, da Columbus Crew slog DC United i slutspillet.

Wayne Rooney blev hentet til DC United som den store frelser, men torsdag aften lokal tid fik han en skurkerolle, mens en danskamerikaner løb med hæderen.

Den tidligere Everton- og Manchester United-spiller brændte i straffesparkskonkurrencen, da DC United blev slået ud af slutspillet af Columbus Crew i den bedste amerikanske fodboldturnering, MLS.

Niko Hansen, som er født i Danmark og både er dansk og amerikansk statsborger, scorede Columbus Crews tredje og sidste mål i straffedysten.

Det var nok til at vinde straffesparkskonkurrencen 3-2, da Rooney og to andre brændte for DC United.

- Det er skuffende at tabe på straffespark, men som hold kan vi være ekstremt stolte af, hvad vi har opnået de seneste måneder, siger Rooney ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Forinden var den ordinære spilletid endt 1-1. Niko Hansen var kommet på banen efter en times tid. Holdene scorede begge en enkelt gang i den forlængede spilletid, og efter 2-2 skulle det hele afgøres i en straffeduel.

DC United manglede den tidligere superligamålmand David Ousted. Han sad over med en skade og måtte se playoffnederlaget udefra.

Da Rooney kom til DC United tidligere på året, lå holdet i bunden af Eastern Conference i MLS og var blot noteret for to sejre.

Men med hjælp fra den tidligere topangriber kravlede DC United op på fjerdepladsen i tabellen og sikrede en plads i slutspillet.

Rooney scorede 12 mål og lavede syv assister i 20 kampe i den regulære sæson.

Hansen og Colombus Crew er videre til semifinalen i Eastern Conference. Her er modstanderen New York Red Bulls.

